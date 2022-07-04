Xiaomi, Mi Band 7 Pro'yu resmen tanıttı. Mi Band 7'den çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olan akıllı saat, özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da tüketiciyi etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni akıllı saati Mi Band 7 Pro'yu tanıttı. Birkaç ay önce tanıtılan Mi Band 7'ye kıyasla çok daha gelişmiş özelliklere sahip olan akıllı saat, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin bu akıllı saatin teknik özelliklerine hep birlikte bakalım.

Mi Band 7 Pro'nun Mi Band 7'ye kıyasla en dikkat çeken yanı ekranı. Bu akıllı saatte Mi Band 7'den çok daha büyük bir ekran bulunuyor. 1.64 inç ve AMOLED yapıdaki bu ekran, Mi Band efsanesini akıllı saat formuna dönüştürmüş durumda. Bu ekran tasarımı, Band 7 serisinin son üyesine çok daha premium bir hava katmış durumda.

Karşınızda Xiaomi Mi Band 7 Pro

Xiaomi Mi Band 7 Pro, saturasyon ölçümü ve uyku takibi gibi artık sıradanlaşmış özelliklerin hepsini sunuyor. Bununla birlikte; yerleşik GPS ve NFC desteğine de sahip olan akıllı saatin 5 ATM su basıncına dayanıklı olduğu açıklandı. Böylelikle bu saati yüzerken de duş alırken de çıkarmayacaksınız.

Mi Band 7'nin gelişmiş bir versiyonu olarak tanıtılan Mi Band 7 Pro, 60 dolarlık fiyat etiketiyle tanıtıldı. Ürünün Türkiye'ye gelmesi kesin ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği ve Mi Band 7 Pro'nun Türkiye fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.