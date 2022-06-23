Tifo, Yakında Büyük Bir Salgına Dönüşebilir!

The Lancet'da yayımlanan yeni bir araştırma, tifo hastalığına neden olan bakterinin antibiyotiklere karşı direncini hızla artırdığını gösterdi. Bilim insanlarına göre araştırma, tifoya karşı harekete geçilmesi için yeni bir alarm niteliğinde.

Günümüzde mevcut olan tüm tedavilere rağmen özellikle gelişmeyen ülkelerde etkili olan tifo, her yıl ortalama 200 bine yakın insanın ölmesine yol açıyor. Salmonella bakterisinin bir alt türü olan ‘Typhi’ isimli bakteriden kaynaklanan ve yüz yıllardır mevcut olan hastalık hakkında endişelendiren bir araştırma yayınlandı.

Tıp dünyasının köklü dergisi The Lancet’ta yayımlanan yeni araştırma, tifoya neden olan bakterinin ilaçlara karşı direncini hızlı bir şekilde artırmaya başladığını gösterdi. 2014 ve 2019 yılları arasında Nepal, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan’dan alınan Typhi bakterisinde inceleme yapan araştırmacılar, bakterinin antibiyotiklere karşı direncini artırdığıyla karşılaştı.

Tifoya neden olan bakteri direncini hızla artırıyor:

Günümüzde tifonun önlenmesi için kullanılan antibiyotiklerden günümüzde yalnızca bir tanesi aktif olarak rol üstlenmeye devam ediyor. Fakat yeni araştırma, bu antibiyotik olan azitromisine karşı Typhi bakterisinin direncini artırdığını gösterdi. Öyle ki Pakistan’da yapılan incelemede ilaca karşı dirençli olduğu keşfedilen bir bakteri örneği, 2016 yılından 2019’a kadar olan süreç içinde toplumda baskın genotip haline geldi.

Bilim insanlarına göre yeni araştırma, tifo hastalığının gelecekte büyük bir salgına dönüşmemesi için alarm veren nitelikteydi. Bilim insanlarının bu konuda önerdiği önlem ise tifo endemik ülkelerde ‘tifo konjuge’ aşıların kullanımı şeklinde. Pakistan, günümüzde bu konuda öncü ülke konumunda yer alıyor. Ülke, dünyada tifo için rutin olarak aşılama yapan ilk ülkeydi.