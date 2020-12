TikTok, 2020 Yılının En Çok İzlenen Viral Videosunu Açıkladı

Çin merkezli ByteDance'e ait olan video paylaşım uygulaması TikTok, geride bıraktığımız yılın farklı kategorilerdeki 'en'lerini açıkladı. Bella Poarch'ın geçtiğimiz aylarda paylaştığı 'M to the B' videosu ise 530 milyon izlenmeyle yılın viral videosu seçildi.

Son dönemlerin en popüler video paylaşım uygulamalarından biri haline gelen TikTok, ülkemiz de dahil olmak üzere dünya genelinde oldukça yüksek indirme sayılarına sahip. Kullanıcıların çektikleri kısa videoları takipçileriyle paylaşması üzerine kurulu olan platformda birbirinden farklı binlerce içerik türü bulunuyor.

2020 yılını oldukça hareketli geçiren ve popülerliğini iyiden iyiye artıran uygulama, geride bıraktığımız yılın farklı kategorilerdeki en popüler videolarını duyurdu. Son dönemlerin yükselen isimlerinden Bella Poarch'ın paylaştığı 'M to the B' ise yılın viral videosu oldu.

2020'nin viral videosu:

Geride bıraktığımız yıl TikTok'ta pek çok video paylaşıldı ancak bunlardan bazıları, diğerlerinin aksine tüm dünyada yayıldı ve viral hale geldi. Bunlar arasından Bella Poarch'ın paylaştığı 'M to the B' videosu 2020'de milyonlarca kişiye ulaşarak yılın viral videosu oldu. Ağustos ayında yayınlanan video, şimdiye dek 530 milyondan fazla izlendi.

TikTok'un en popüler viral listesindeki diğer videolar arasında Will Smith'in Wipe It Down videosu ve Julian Bass'ın "Favori süper kahramanınız kim?" isimli özel efekt videosu yer alıyor.

Şirketin en iyi içerik oluşturucular listesinde Charli D'Amelio başı çekerken, Addison Rae ve Noah Beck gibi isimler de listede yer alıyor. Platformdaki ünlü isimler arasında Jason Derulo zirvede otururken, Kylie Jenner ve Lizzo ünlü rapçiyi takip ediyor.

Görünüşe göre TikTok'un 2020 Top 100 listesi, uygulamadaki enleri tam anlamıyla sıralamaktan ziyade platformun ne kadar hareketli bir yıl geçirdiğini gösteriyor. TikTok'un farklı kategorilerdeki en popüler videoları derlediği listenin tamamına göz atmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.