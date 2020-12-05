Instagram Algoritması Hakkında 10 Gerçek

Instagram algoritması pek çok kullanıcı için tam bir muamma. Hangi gönderi, neye göre karşımıza çıkıyor, sıralaması nasıl hesaplanıyor tam olarak bilmek oldukça zor. Aslında çok da karmaşık olmayan bu sistem hakkında bilinen gerçekler ile Instagram algoritması nasıl çalışıyor sorusunun anlaşılabilir bir yanıtı var.

Tüm çevrimiçi platformlar, belirli bir algoritma temelinde kurdukları sistem doğrultusunda kullanıcılarına onların alışkanlıklarına bağlı olarak düzenlenen bir hizmet verirler. Instagram algoritması da tam olarak bu şekilde çalışıyor. Ancak her kullanıcı; ekranda farklı içerikleri, farklı sırayla gördüğü için temel mantığı çözmekte zorlanabilir.

Özellikle sosyal medya platformlarının algoritmalarındaki en temel dayanak kullanıcı alışkanlıklarıdır. Instagram algoritmasının çalışma sistemini öğrenerek, hem kendi hesabınızı bu sisteme dahil edebilir hem de size sunulan düzeni değiştirebilirsiniz.

Başlamadan önce: Instagram algoritması nasıl çalışıyor?

Kısaca özetlemek gerekirse; Instagram algoritmasını aslında siz besliyorsunuz. Beğendiğiniz bir gönderi, alev attığınız bir hikaye, arkadaşınızı yorumda etkileyerek güldüğünüz bir video, birkaç kez izlediğiniz Reels videosu, kaydettiğiniz ya da başka bir kullanıcıya gönderdiğiniz bir içerik; tam olarak Instagram algoritmanızı şekillendiren eylemlerdir. Yani her kullanıcı, zamanla sergilediği davranış akışının sonucu olarak aslında kendine has bir algoritma yaratmış olur.

Instagram'ın keşfet algoritması da aynı şekilde yaptığınız etkileşimlerden hareketle, ilginizi çekecek farklı hesap ve gönderileri size sunmak üzere tasarlanmıştır. Üstelik çok ilginizi çekmese de keşfette görüp açtığınız ve bir süre izlediğiniz ya da baktığınız bir gönderi, algoritmanıza yansıyacaktır.

Instagram hikaye algoritması ve ana akış algoritması ise etkileşimde bulunduğunuz hesaplara göre sıralanmaktadır. Hikayesine sık yanıt verdiğiniz kişilerin hikayesini ve sık sık beğendiğiniz ya da yorum yaptığınız hesapların gönderilerini ilk olarak görürsünüz. Bu noktada algoritmanın amacı; sevdiğiniz içerikleri kaçırmadığınızdan emin olmaktır.

Instagram algoritması hakkında gerçekler:

Instagram algoritması ilginize göre şekillenir.

Hikaye, akış, keşfet, reels ve IG TV algoritmaları aynı mantık üzerinden çalışırlar.

Öncelikler etkileşime göre belirlenir.

Paylaşım zamanı çok önemlidir.

Kullanım süreniz içeriklerinizi etkiler.

Tüm hesap türleri aynı algoritma üzerinden değerlendirilir.

Yorum uzunluğu dikkate alınmaz.

Paylaşım sonrası etkileşim süresi önemli değildir.

Instagram video ve fotoğrafları eşit olarak değerlendirilir.

Sahte etkileşimler hemen fark edilir.

Instagram algoritması ilginize göre şekillenir:

Instagram algoritmasının öncelikli amacı, kullanıcıların ilgi duydukları içerikleri kaçırmamasını sağlamaktır. Bu nedenle kullanıcı hangi türdeki gönderileri beğeniyor ve yorum yapıyorsa, hangi hikayelere yanıt veriyorsa, keşfette çıkan hangi içerikleri açıyorsa; karşısına çıkan içerikler de benzer temalara ya da hashtaglere sahip içerikler olacaktır.

Hikaye, akış, keşfet, Reels ve IG TV algoritmaları da aynı mantık üzerinden çalışır:

Beğendiğiniz hikayelere yanıt vermek ya da anket gibi etkileşimlere katılmak, beğendiğiniz ana akış gönderileriyle etkileşime girmek, keşfette ilginizi çeken içeriklerle etkileşime girmek, daha fazlasını görmek istediğiniz reels ve IG TV videolarıyla etkileşime girmek; Instagram algoritmanızı besleyecek ve tam olarak görmek istediğiniz içeriklerin karşınıza çıkmasını sağlayacaktır.

Öncelikler etkileşime göre belirlenir:

Takip ettiğiniz yüzlerce kişiden bazısının içeriğinin ilk, bazısının son görünmesinin en temel nedeni; sizin o hesap ile girmiş olduğunuz etkileşim oranıdır. Her içeriğini beğendiğiniz, yorum yaptığınız, hikayesine yanıt verdiğiniz ve özel mesaj attığınız bir hesabın paylaşımları ilk olarak karşınıza çıkar. Çünkü Instagram algoritması, bu hesaba olan ilginizin farkındadır.

Paylaşım zamanı çok önemlidir:

Her Instagram hesabının kendi takipçi kitlesine özel bir paylaşım, etkileşim zamanı vardır ve algoritma buna göre şekillenir. İş çıkış saatleri, öğle tatilleri, gece uyku öncesi gibi belirli vakitler; kullanıcıların Instagram mobil uygulaması üzerinden ana akışlarını, hikayelerini ve keşfet bölümünü en sık ziyaret ettikleri zaman dilimidir. Bu zaman aralığında yapılan paylaşımlar, görünürlük açısından bir adım öndedir.

Kullanım süreniz içeriklerinizi etkiler:

Instagram’da ne kadar uzun süre vakit geçirirseniz, paylaşımları kaçırmama ihtimaliniz de bir o kadar artar. Günde bir kez platformu ziyaret eden bir kullanıcı ile, saat başı ana akışı yenileyen bir kullanıcının gördüğü paylaşımların sırası farklı olacaktır. Hatta aktif kullanıcılar bir süre sonra görecek yeni içerik bulamayacak ve Instagram algoritması tarafından önerilen içeriklere yönlendirileceklerdir.

Tüm hesap türleri aynı algoritma üzerinden değerlendirilir:

Instagram’da bireysel ve işletme olmak üzere iki farklı hesap türü bulunuyor. Bir markayı temsil eden hesapların işletme hesabını kullanması öneriliyor. Ancak algoritma üzerinde hesap türü bir fark yaratmıyor. Daha önce anlattığımız gibi önemli olan alınan etkileşimdir. Bir hesap ister bireysel, ister işletme hesabı olsun; yeterli etkileşim almıyorsa Instagram algoritması tarafından önceliğe sahip değildir.

Yorum uzunluğu dikkate alınmaz:

Instagram algoritmasının üç kelimeden kısa yorumları etkileşim olarak kabul etmediği yalnızca bir şehir efsanesidir. Bir içerik, yorum olarak yalnızca bir kelime ya da emoji alsa bile bu durum algoritma tarafından etkileşim olarak kabul edilecektir ve yorum alan içerik, ilgi duyulan bir içerik olarak kabul edilerek bir adım öne geçecektir.

Paylaşım sonrası ilk 30 dakika Instagram için önemli değildir:

Genel olarak ilk 30 dakika içinde alınan yüksek etkileşim, Instagram algoritması tarafından büyük bir artı olarak kabul edilmez. Önemli olan, paylaşılan içeriğin zamansız olması ve uzun süre boyunca kullanıcılar tarafından ilgi görmesidir. İlk anda milyonlarca beğeni ve yorum alan ancak bir daha yüzüne bakılmayan bir içerik, algoritma tarafından çok da öne çıkarılmayacaktır. Bu nedenle üreticilerin düzenli paylaşım yapmaları önemlidir.

Instagram, video ve fotoğrafları eşit olarak değerlendirilir:

Bir video içeriğinde 50 saniye geçirip beğenmeniz ile, bir fotoğraf içeriğinde 10 saniye geçirip beğenmeniz; Instagram algoritması tarafından eşit kabul edilir, çünkü önemli olan alınan etkileşimdir. Ancak bir kullanıcı sık sık video gönderiler beğeniyorsa karşısına daha çok video çıkacaktır. Kısaca; paylaşım türü üzerinden alınan etkileşim üreticiyi değil, kullanıcının akışını etkileyecektir.

Sahte etkileşimler hemen fark edilir:

Instagram algoritması makine öğrenimine sahiptir ve bu nedenle bot hesapları ve sahte etkileşimleri hemen algılamaktadır. Özel olarak bot hesaplar ve sahte etkileşimler için bir işlem yapılmaz ancak Instagram algoritması tarafından artı olarak da değerlendirilmez. Bu nedenle sahte takipçilere, sahte etkileşimlere itibar etmeden; organik takipçilerin ilgisini çekecek ve etkileşim sağlayacak türde içerikler paylaşmaya odaklanmak gerekiyor.

Instagram algoritması nasıl çalışıyor sorusunun en kısa yanıtı, sizinle çalışıyor. Instagram ana akışınızda ya da keşfet sayfanızda alakasız içerikler görmek istemiyorsanız ilginizi çeken içerikleri beğenmeli ve yorum yapmalısınız. Böylece Instagram algoritmanız size göre şekillenecek ve yalnızca ilginizi çeken içerikleri göreceksiniz.