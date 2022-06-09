Snapchat'le popüler hale gelen avatar özelliği, Instagram'ın ardından şimdi de sıkı takipçisi TikTok'a geldi. Bugün itibarıyla tüm kullanıcıların erişime açılan özellikle daha eğlenceli videolar çekebilir ve kendinize özgü avatarlar yaratmaya başlayabilirsiniz.

İnternet artık neredeyse evimiz gibi bir yere dönüştü. Sevdiğimiz veya sevmediğimiz herkes bir şekilde önümüze çıkıyor ve herkesi bu sayede görebiliyoruz. Ancak görünen o ki artık sadece insanları değil, avatarlarını da daha sık göreceğiz.

Bir süre önce Instagram’a gelen ‘Avatar’ özelliği, bu kez de TikTok’ta ortaya çıktı. Tabii bu özelliği ilk popüler hale getiren uygulama aslında Snapchat olsa da şu anda adeta TikTok ve Instagram arasındaki yarışta Snapchat saf dışı kalmış durumda. Tabii ki durum böyleyken Instagram’a gelen bir özelliği kısa süre içinde TikTok’ta görmek çok da şaşırtıcı olmadı. Peki TikTok’un yeni Avatarlar özelliği ile bizleri neler bekliyor? Gelin, birlikte bakalım.

‘Avatar’ özelliğini nasıl kullanacağız?

Öncelikle kendi avatarınızı yaratmak için efektler kısmına gelmeniz ve 'TikTok avatar' yazmanız gerekiyor. Avatarınızı yaratacağınız efekti bulduktan sonra ise geriye kendinize benzeyen veya benzemeyen bir avatar yaratmak için işe koyulabilirsiniz.

Yapabileceğiniz çok fazla şey var. Örneğin; saç veya göz renginizi değiştirebilir, piercing takabilir, soluk görünüyorsanız makyaj yapabilir ve süslü görünmek için avatarınıza çeşitli aksesuarlar kullanabilirsiniz. Avatarınızı oluşturduktan sonra ise geriye sadece biraz eğlenmek kalıyor.

Avatarınızla ünlü olmaya hazırsınız!

TikTok'ta kullanabileceğiniz çok sayıda efekt var ve bu efektlerle kendinizi olduğundan çok farklı gösterebiliyorsunuz. Ancak kendi avatarınızla videolar çekmek oldukça farklı bir deneyim. Avatarınızın sizin jest ve mimiklerinizi taklit etmesi ile de ortaya eğlenceli görüntüler çıkacaktır.

Yapılan açıklamayla birlikte tüm kullanıcıların erişimine açıldığı duyurulan avatarlar şimdiden büyük bir ilgi gördü. TikTok konuyla ilgili çalışmalara devam edeceklerini ve gelecekte özelliğin çok daha kapsamlı bir hale geleceğini belirtiyor. Biz de yeni gelişmeleri merakla takip ediyor ve elimize ulaşan bilgileri sizlere aktarıyor olacağız.