Popüler sosyal medya platformu TikTok, ücretli abonelik yoluyla izlenebilecek bir komedi dizisi çıkardı. Ünlü içerik üreticisi Jericho Menke tarafından hazırlanan yapımın 8 bölümden oluşacağı ve 4,99 dolarlık bir fiyata sahip olacağı aktarıldı.

İnternet kullanımının hızla artması, sosyal medya platformlarının hayatımızda önemli bir yer edinmesini sağlıyor. Yapılan araştırmalar, toplam dünya nüfusunun yarısından fazlasının bu mecraları kullandığını ortaya koyuyor. Durum böyle olunca bu platformlar her geçen gün yeni özelliklerini kullanıcıları için piyasaya sürüyor.

Hepimizin bildiği gibi Çin merkezli TikTok, en popüler sosyal medya platformlarından biri. 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğu belirtilen dev platform, geçtiğimiz günlerde 1000’den fazla takipçisi olanların para kazanmasını sağlayabilecek bir özelliğini duyurmuştu. Bunun yanı sıra şirket, geçtiğimiz aylarda duyurulan ücretli abonelik özelliğini yakın zamanda kullanıma sunmuştu. Şimdi ise platformun bu konuda farklı bir hamle yaptığı görüldü.

TikTok, 4,99 dolara izlenebilecek ‘ücretli’ komedi dizisi çıkardı

Gelen haberlere göre TikTok, ücretli abonelikle izlenebilecek bir komedi dizisi çıkardı. ‘Finding Jericho’ ismine sahip olan dizinin ünlü içerik üreticisi Jericho Mencke tarafından hazırlandığı belirtildi. Mencke’nin bazı karakterler ile yaptığı röportajları içeren komedi türündeki yapımın, sosyal medya işbirliği platformu Pearpop ortaklığında oluşturulduğu da gelen haberler arasında.

Açıklamalara göre ilk bölümü 2 Haziran’da yayınlanan ‘mini dizi’ türündeki yapım, 30’ar dakikalık 8 bölümden oluşacak. Yeni bölümlerinin, Jeircho Mencke’nin ve Pearpop’un resmi TikTok hesaplarından salı ve perşembe günleri kullanıcılar ile buluşacağı belirtilen ‘Finding Jericho’nun 4,99 dolarlık bir ücreti olacağı aktarıldı. Kullanıcıların bu ücreti ödedikten sonra tüm bölümlere ulaşabileceği belirtildi. Ayrıca ilk iki bölümün ücretsiz olarak tüm TikTok kullanıcıları tarafından izlenebileceği de gelen açıklamalarda yer aldı.