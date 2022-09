TikTok, bugün yaptığı bir paylaşımla yepyeni bir özelliğini tanıttı. TikTok Now ismi verilen yeni özelliğin, son zamanlarda popülerleşen anlık fotoğraf paylaşma platformu BeReal'a benzemesi dikkat çekti.

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, son yıllarda popülaritesini ciddi bir şekilde artırarak çoğu benzer platformu geride bıraktı. Hatta birçok platform, TikTok’un sevilen özelliklerine benzer özellikler bile çıkararak rekabette öne çıkmaya çalıştı.

Bu tarz mecralar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken son aylarda bir başka platform daha yükselmeye başladı. Kullanıcıların oldukları gibi görünecekleri fotoğraflar çekmesini amaçlayan BeReal, hızla yayıldı ve ‘Instagram’ın yerini mi alacak?’ gibi soruların odak noktası oldu. Şimdi ise TikTok’un BeReal’ın sevilen özelliklerinden birini tabiri caizse ‘çaldığı’ ortaya çıktı.

TikTok Now

TikTok, ‘TikTok Now’ ismini verdiği yeni özelliğini bugün tanıttı. Özellik, kullanıcıların gönderilen bildirimler ile her gün ön ve arka kameradan günün herhangi bir zamanında fotoğraf çekip paylaşmasını isteyen BeReal’a olan benzerliğiyle dikkat çekti. BeReal, daha önce de belirttiğimiz gibi diğer platformların aksine insanların olduğu gibi görünmesini amaçlayan anlık fotoğrafların paylaşılmasını amaçlıyordu.

TikTok da buna benzer bir özelliği kendi platformuna entegre etti. Şirket bununla ilgili, “TikTok Now, sizi ve arkadaşlarınızın o an ne yaptığını ön ve arka kamerayı kullanarak yakalamaya davet ediyor. Her gün, 10 saniyelik video veya bir fotoğraf paylaşmanızı isteyen bildirimler alacaksınız ve neler yaptığınızı kolayca paylaşabileceksiniz” ifadelerini kullandı ve yeni özelliğin ne işe yarayacağını kullanıcılara açıkladı.

Şirketin paylaştığı görüntülerde, TikTok Now’ın kullanıcılara BeReal gibi bildirim gönderdiği görülüyor. Bu bildirimlerde insanların belirtilen süre içerisinde gönderi paylaşması isteniyor. Anlık fotoğraf ve videoları içerecek bu görüntüler, hem arka hem de ön kamera ile çekiliyor. Özelliğin, platformun alt kısmındaki çubukta kendine ‘Now’ ismiyle yer edindiği de gelen tanıtım görsellerinde görülebiliyor. Ayrıca TikTok’ Now’da konum paylaşımının bulunmadığı da dikkat çekiyor. BeReal’da eğer konumunuzu kapatmazsanız bulunduğunuz yer diğer kişiler ile paylaşılabiliyor, bu da bazı gizlilik endişelerini doğurabiliyor.

TikTok, yeni özelliğin şu an için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılara açıldığını ifade etti. Özelliğin diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz açıklanmadı ancak şirket, TikTok Now’ın farklı bölgelerde ayrı bir uygulama olarak kullanıma sunulabileceğini ifade etti.

