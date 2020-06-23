Michael McBride isimli bir TikTok kullanıcısı, yaklaşık 1 hafta önce paylaştığı bir videoda bir ses illüzyonunu takipçilerine gösterdi. Videodaki ses, yükselmiyor olmasına rağmen yarattığı illüzyon sebebiyle sürekli yükselen bir tonda ilerliyormuş izlenimi veriyor.

Çinli ByteDance firmasının ana vatanında Douyin adıyla çıkardığı, batı pazarında bilinen adıyla TikTok, şu an dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında bulunuyor. Platformun uygulaması, sadece Google Play Store’da 1 milyardan fazla kez yüklenmiş durumda.

Tabii bu kadar fazla kullanıcıya sahip olan bir platformun ilginç meydan okumalara ve ilgi çekici içeriklere sahip olması da işten bile değil. Bugünkü haberimizin konusu da bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan ve sonsuza doğru sürekli yükseliyormuş izlenimi veren bir ses illüzyonu.

TikTok’taki ilginç ses illüzyonu:

Yaklaşık 370 bin takipçiye sahip olan Michael McBride isimli bir TikTok kullanıcısı, oldukça ilginç bir video paylaştı. 3,9 milyon gibi oldukça yüksek bir izlenme sayısına ulaşan videoda sürekli kendini tekrar eden ve sonsuzluğa doğru yükseliyormuş izlenimini veren bir ses yer alıyor.

McBride tarafından paylaşılan bu videoda ses, aslında giderek yükselmese de yarattığı illüzyon sebebiyle beyninizde sürekli yükseliyormuş gibi bir izlenim bırakıyor. Aslında bu illüzyonun bir adı da bulunuyor: Shepard Tonu (Shepard Tone).

Shepard Tonu, sinema dünyasında da sık sık kullanılan bir şey ve bunun son dönemde en bilinen örneklerini ünlü besteci Hans Zimmer vermişti. Christopher Nolan ile birçok ortak projede çalışan Zimmer, bu tekniği 2008 yılında çıkan The Dark Knight ve 2017 yılında Dunkirk filmlerinde de kullanmıştı.

Bu tonu The Dark Knight’ta Joker’in sorgu sahnesinde veya Batman’in Batmobile’ında duyabilirsiniz. Tam olarak hatırlamak için yukarda paylaştığımız sahnede 3.40’tan sonra arka planda çalan müziğe dikkat edebilirsiniz. Ayrıca Dunkirk’teki kullanımı için de bu videoyu izleyebilirsiniz.