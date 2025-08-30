TikTok'un DM özelliğine ses kaydı ve görsel gönderme geldi. Artık kullanıcılar, tıpkı Instagram'da olduğu gibi mesajlaşma imkânı yakalayacak.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Dün de kullanıcıların birbiriyle mesajlaşmasını sağlayan DM kısmında büyük yenilikler geldi. Artık mesajlaşma platformlarını aratmıyor.

TikTok’a gelen yeni güncelleme, mesajlar kısmına ses kaydı ve görsel özelliği getirecek. Artık TikTok kullanıcıları, DM kısmından diğer kullanıcılarla mesajlaşırken ses kaydı ve görsel gönderme imkânına da sahip olacak.

60 saniyeye kadar ses kaydı gönderilebilecek

Bu özelliklerle birlikte TikTok’ta mesajlaşmak, insanların birbirlerine video göndermesinden çok daha fazlasına dönüşecek. Bu konuda Instagram gibi en büyük rakiplerine yaklaştığını da söyleyebiliriz. Ses kaydı, görsel gönderme gibi işlevler için farklı sosyal medya platformlarını kullanmaya gerek kalmayacak.

Sesli mesajlar, direkt olarak sağ alt tarafa eklenen mikrofon simgesine basılarak gönderilecek. Sesli mesajların 60 saniyeye kadar çıkabileceği belirtilmiş. Görsel gönderme özelliği ise yine alt tarafa eklenen fotoğraf simgesinden kullanılacak. Kullanıcılar isterlerse kameralarıyla bir fotoğraf çekip, isterlerse de direkt galerilerinden ekleyebilecekler. Ayrıca göndermeden önce düzenleme imkânı da sunuluyor. Görsellerin ve videoların ilk mesajlar olarak gönderilemeyeceğini belirtelim. Onları göndermek için kullanıcıyla hâlihazırda bir sohbetinizin olması gerekecek.

Her iki özellik de önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlayacak. Özellikle gençlerin etkileşim kurmak için ses kayıtlarını ve görselleri sık sık kullandığını düşündüğümüzde sevindirici yenilikler olduğunu söyleyebiliriz.