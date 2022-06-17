TikTok'a benzemek için algoritmasını değiştireceğini açıklayan Facebook'a cevap, bir üst düzey TikTok yöneticisinden geldi. TikTok yetkilisine göre böyle bir şey mümkün değil çünkü Facebook ile TikTok'un kulvarı bile aynı değil.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Facebook'un TikTok'a benzemek için algoritmasını değiştireceğinden ve TikTok'takilere benzer özelliklere odaklanacağından bahsetmiştik. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Facebook'ta 12 yıl geçirdikten sonra TikTok'a transfer edilen Blake Chandlee, CNBC'ye verdiği bir röportajda Facebook'un neden böyle bir şey yapamayacağını açıkladı.

Blake Chandlee'ye göre Facebook, kelimenin tam anlamıyla sosyal bir platform. TikTok ise böyle değil. Kendi amaçlarının yalnızca eğlence olduğunu ifade eden TikTok yöneticisi, Facebook'un tüm yetkinliğinin ve bugüne kadar yaptığı her şeyin sosyalliğe uygun olduğunu söylüyor. Yani ona göre Facebook'un TikTok'a benzemeye çalışması bile mümkün değil. Çünkü iki platform aynı kulvarda yer almıyor. Chandlee, konuyla ilgili açıklamalarında "Facebook, sosyal bir platform. Tüm algoritmalarını sosyal grafiklere dayanarak oluşturdular. Bu onların temel yetkinliğidir. Bizimki değil." ifadelerini kullandı.

"Facebook'un kullanıcılara ve işletmelere verdiği hizmet, TikTok ile aynı değil"

TikTok yöneticisine göre Facebook TikTok'a benzemeye çalışırsa, başı ciddi anlamda belaya girecek. Çünkü Facebook'un günlük kullanıcıya da profesyonel işletmelere de verdiği hizmet, TikTok'la kıyaslanabilecek durumda değil. Chandlee, Facebook'un TikTok'a benzemesi durumunda hem müşterilerinin hem de günlük kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayamayacağını, bunun da kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor. "Biz bir eğlence platformuyuz. Bu fark önemli. Çok büyük bir fark..." diyen TikTok yöneticisi, Facebook ile TikTok aynı amaca hizmet etmediğini söylemiş oldu.

12 yılını Facebook'ta geçirdikten sonra TikTok'a transfer olan Blake Chandlee, yapılan açıklamaları pek de ciddiye almıyor ve Facebook'un TikTok'a benzemek için algoritmasını değiştireceğini pek de düşünmüyor. “Yaptığımız işte gerçekten iyiyiz. Kültürel eğilimleri ve insanların TikTok’ta sahip olduğu bu eşsiz deneyimi ortaya çıkarıyoruz. Facebook sosyal değerlerinden tamamen uzaklaşmadıkça bizim gibi olmaz ki bunu yapacağını sanmıyorum." şeklinde konuşan Chandlee, Facebook'un özünden kopmak durumunda kalacağını ima ediyor. Ancak Facebook cephesine baktığımızda, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda kararlılık vurgusu olduğunu görüyoruz. Facebook'un Chandlee'ye cevabının ne olacağını hep birlikte göreceğiz...