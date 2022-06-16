Facebook, geçtiğimiz aylarda çalışanlarına gönderdiği bir yönergede platformu doğrudan TikTok'a benzetme talimatı verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Meta yetkilisi, şirketin gelecek planlarını açıkladı.

Sosyal medya platformları arasındaki çekişme her geçen gün şiddetlenmeye devam ederken bugün Facebook’tan çalışanlarına ilginç bir yönerge geldi. Şirket, çalışanlarına gönderdiği yönergede platformun akış sayfasını TikTok’a benzetme talimatında bulundu.

Nisan ayında gönderilen ve geçtiğimiz gün The Verge ile paylaşılan yönergede Facebook’un başındaki Meta yöneticisi Tom Alison, insanların takip ettiği hesaplardan gelen gönderilere öncelik vermek yerine gönderileri kimden geldiği bakılmaksızın yoğun bir şekilde önermeye başlatılmasını istiyordu. Ayrıca Messenger ve Facebook’un ayrı uygulamalarının tekrar bir araya gelmesi isteniyordu.

Şirket, ‘keşif motoru’ geliştirme peşinde

Söz konusu yönergenin ardından Tom Alison ile iletişime geçen The Verge, doğrudan Alison’dan önemli bir bilgi edindi. Alison, Facebook’un yeni hedefinin bir ‘keşif motoru’ geliştirmek olduğunu açıkladı. Bu terim, daha önce CEO Mark Zuckerberg tarafından son yapılan yatırımcı toplantısında da ağza alınmıştı.

Alison, aynı zamanda şirketin TikTok’un rekabetçiliğini fark etmekte geç kaldıklarını da itiraf etti. Alison, TikTok konusundaki en büyük yanılgılarından birinin de arkadaşlardan gelen gönderilerin ayrı bir sekmede gözükmesi özelliği konusunda olduğunu paylaştı. Alison, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Tam olarak benimsemediğimiz veya göremediğimiz şey, bu formatın ne kadar ‘sosyal’ olabileceğiydi.”

Peki Facebook’ta bundan sonra neler değişecek?

Facebook uygulaması, bu aşamadan sonra artık ana sayfasının en üst kısmında Hikâyeler ve Reels videolarına yer vermeye başlayacak. Bunların altında Facebook’un ‘keşif motoru’ ile öne çıkarılan Facebook ve Instagram paylaşımları yer alacak. Ayrıca mesajların uygulamanın hemen sağ üstünde gözükeceği belirtildi.