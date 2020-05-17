Popüler video paylaşma platformu Tiktok, Gençlik Portalı isimli yeni özelliğini kullanıcılarına sundu. Gençler ve ebeveynler için gizlilik ve güvenlik sunmak üzerine odaklanan portal, aynı zamanda video oluşturmak için kullanılan TikTok araçları konusunda da kullanıcılara bir kılavuz olacak.

Firma tarafından başta Türkçe, Taylandca, Rusça, İtalyanca, Korece, Almanca, İngilizce, Japonca, Portekizce ve Fransızca olmak üzere 15’ten fazla dilde erişilebilir olması planlanan portala, önümüzdeki aylarda yeni eğitici kaynakların eklenmesi hedefleniyor.

Ebeveynler Çocuklarını Koruyabilecek

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay “Family Pairing” isimli özelliğini kullanıcılara sunan TikTok, bu özellik sayesinde ebeveynlere kendi hesaplarını çocuklarının hesapları ile eşleştirme imkânı sunmuştu. Bu sayede ebeveynler, çocuklarının uygulamada günlük ne kadar zaman geçirebileceklerinden ne tür içerikleri izleyebileceklerine kadar birçok konuda kontrol sahibi olabilecekler. Bunlara ek olarak çocuklarının DM üzerinden kimlerle sohbet edebileceğini belirleyebilecek olan anne babalar, böylelikle çocuklarını koruyabilecekler.

Bu hafta tanıtılan Gençlik Portalı tarafından sunulan internet güvenliği seçeneği sayesinde ise daha güçlü ve güvenli şifreler oluşturabilir, şifre değiştirme sıklığınızı belirleyebilir ve hesabınıza yönelik şüpheli davranışlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda, kişisel gizlilik seçeneği aracılığıyla platform üzerindeki gizlilik ve görünürlük ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Buna ek olarak gizlilik ayarları, kullanıcı engelleme, Family Pairing özelliğini etkinleştirme ile yorum ve mesajları kontrol edebilme özelliklerini de barındırıyor.

Son olarak, Topluluk Kuralları kısmı üzerinden platformda nasıl kibar ve pozitif olunabileceğine dair ipuçları bulunan portal aracılığıyla çocukların ve onların güvenliğinin kendileri için son derece önemli olduğunu ifade eden firma yetkilileri, sunmuş oldukları bu portal ile daha güvenli ve huzurlu bir kullanıcı deneyimi hedeflediklerini söyledi.

TikTok tarafından yayınlanan Gençlik Portalı’na bu bağlantı üzerinden ulaşabilir ve portal hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.