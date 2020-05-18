Hindistan’da bir TikTok fenomeni geçtiğimiz günlerde, kadınlara asit saldırıları teşvik edecek bir video paylaştı. Kadın örgütleri tarafında tepkiyle karşılanan video, daha önce Hindistan’da geçici olarak yasaklanan TikTok’un ülkede yeniden tartışılmasına neden oldu.

Popüler sosyal medya ağlarından olan TikTok, sevildiği kadar eleştiriliyor. İlginç akımlara ev sahipliği yapan TikTok’ta paylaşılan yeni bir video, sosyal medya ağının Hindistan’da bir kez daha tartışılmaya başlanmasına neden oldu.

TikTok’ta 1 milyondan fazla takipçisi olan Faisal Siddiqui, geçtiğimiz günlerde ilişki teklifini kabul etmeyen kadınlara asit attığı bir videoyu TikTok’ta paylaştı. Siddiqui’nin paylaştığı video, özellikle kadınlar tarafından tepki ile karşılandı.

TikTok’un yasaklanmasını isteyen etiketler Twitter’da gündem oldu

Tepki çeken videonun ardından farklı sosyal medya ağlarında videonun kaldırılmasının yanı sıra TikTok’un yasaklanması yönünde de kampanyalar başladı. TikTok’un Hindistan’da yasaklanmasını talep eden BanTikTokIndia ve Acid etiketleri, Twitter’da trend konular arasında yer aldı.

Faisal Siddiqui’nin videosuna tepki gösterenler arasında Hindistan Ulusal Kadınlar Komisyonu Başkanı Rekha Sharma da yer alıyor. Sharma, BJP MLA Tajinder Pal Singh Bagga’nın tartışmalara neden olan videoyu TikTok Hindistan’a bildirdiğini ve şikayetçi olduğunu açıkladı.

TikTok, Hindistan’da ilk defa tartışma konusu olmuyor

TikTok’un Hindistan’da yaşadığı ilk sorun Faisal Siddiqui’nin videosu değil. Hindistan’da milyonlarca kullanıcısı olan TikTok, ülkede kullanıma açıldığı andan itibaren tartışmalara neden oldu.

TikTok’un Hindistan’da hizmete başlamasından bir süre sonra Madras Yüksek Mahkemesi sosyal medya ağını, Hindistan kültürünü aşağıladığı, pornografiyi teşvik ettiği, rahatsız edici içeriklere sahip olduğu ve gençler arasında tıbbi sorunlara neden olacak akımları yaydığı için ülkede yasaklanmıştı.

TikTok, Hindistan’da yasaklı kaldığı süre boyunca günlük 500.000 dolar ve yaklaşık 2 milyon kullanıcı kaybetti.

Hindistan’da TikTok tartışması uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor. Ülkede TikTok’un yasaklanmasını isteyenlerin kullandığı Twitter etiketi BanTikTokIndia etiketi iki aydır Twitter’da gündem halinde.

TikTok fenomeni Faisal Siddiqui'nin tartışmalar neden olan videosu: