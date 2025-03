TikTok, kayıp çocuk bildirimleri için yeni bir özellik sundu. AMBER Alert bildirimleri, çocuğun fotoğrafı ve kimlik bilgileriyle paylaşılacak.

TikTok, önemli bir yenilikle geliyor. Artık kayıp çocuk bildirimleri For You akışında yer alacak. Eğer yakınınızda bir çocuk kaybolursa, bunu doğrudan TikTok’ta görebileceksiniz. Özelliğin ne zaman herkes için aktif olacağı ise şimdiden merak konusu.

TikTok’tan yeni çocuk güvenliği önlemi

AMBER Alert bildirimlerinde kayıp çocuğun fotoğrafı, kimlik bilgileri ve acil numara arama seçeneği yer alacak. TikTok, bu özelliği ABD hükümeti tarafından desteklenen Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi ile iş birliği içinde geliştirdi. Şirket, söz konusu bildirim sistemini geçtiğimiz yıl Texas’ta test ettiğini ve bu süreçte bildirimin 20 milyondan fazla kez görüntülendiğini paylaştı.

TikTok, çocuk güvenliğine yönelik yeni özellikler sunmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket, genç kullanıcıların ekran süresini kontrol altında tutmalarına yardımcı olmak amacıyla 22.00’den sonra telefonu bırakmaları gerektiğini hatırlatan bir uyarı eklediğini belirtti.

AMBER Alert sistemi yalnızca TikTok ile sınırlı değil. ABD’de telefonlara otomatik olarak gönderilen bu bildirimlerin, daha önce Uber, Waze, Facebook, Instagram ve X gibi platformlara entegre edildiği paylaşıldı. Aynı zamanda sistemin ilerleyen dönemlerde küresel çapta yaygınlaştırılmasının planlandığı belirtildi.