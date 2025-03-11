TikTok'un yeni güncellemesiyle birlikte saat 22.00'dan sonra TikTok'u kullanan gençlere özel hatırlatıcı gösterilecek.

TikTok, gençlerin ekran başında geçirdiği süreyi azaltmak için yeni bir özelliği hayata geçiriyor.

22.00'dan sonra sakinleştirici müzik çalmaya başlayacak

Artık uygulama, 16 yaş altındaki kullanıcıların gece saat 22.00’den sonra uygulamada vakit geçirmeye devam etmesi durumunda, onların rahatlamasına ve dinlenmelerine yardımcı olmak amacıyla tam ekran bir hatırlatıcı gösterecek. Üstelik bu hatırlatıcıya sakinleştirici müzik eşlik edecek ve gençleri dinlenmeye teşvik edecek.

Eğer gençler bu uyarıyı görmezden gelirse TikTok daha zor göz ardı edilecek bir hatırlatıcıyı daha ekrana çıkaracak. Önümüzdeki haftalarda ise bu hatırlatıcılara meditasyon egzersizleri eklenmesi planlanıyor.

Yeni ebeveyn kontrolleri de geliyor

Bunun yanı sıra TikTok ebeveyn odaklı güncellemeler üzerinde de çalışıyor. Yeni 'Time Away' özelliği sayesinde ebeveynler, çocuklarının TikTok’a erişimini belirli saatlerde kısıtlayabilecek ve bu ayarları otomatik hâle getirebilecek. Ayrıca ebeveynler, gençlerin kimleri takip ettiğini, onları kimlerin takip ettiğini ve hangi hesapları engellediklerini de görebilecek.

Platform, 13 yaş altındaki çocukların TikTok kullanmasını önlemek için yaş doğrulama teknolojilerini de güçlendiriyor. Şirket bunun için makine öğrenimi sistemlerini kullanacak.

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