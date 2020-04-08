TikTok ile Türk Kızılay'dan Koronavirüse Karşı Kampanya

Türk Kızılay ile TikTok, koronavirüs salgını nedeniyle yeni bir kampanya başlattı. "Önlemini Al Sağlıklı Kal" sloganıyla başlatılan kampanya, TikTok fenomenleriyle koronavirüsten korunmak için alınacak tedbirlerin anlatıldığı içerikleri ve Türk Kızılay ekibinin profesyonel videolarını içeriyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çevrimiçi platformlar, büyük bir önem kazandı. Tüketiciler, artık günlerinin önemli miktarda bölümlerini bir çevrimiçi platformdan diğerine atlayarak geçiriyorlar. Ayrıca kimi zaman yetkililer kimi zaman da kurum ve kuruluşlar bu platformlar üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Şimdi ise Türk Kızılay, son dönemlerin popüler platformlarından TikTok ile iş birliğine giderek yeni bir kampanya başlattı.

TikTok, kısa bir süre önce Dünya Sağlık Örgütü ile el ele vererek dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili bir kampanya başlattı. Söz konusu kampanyanın Türkiye ayağını yürütebilmek adına girişimlerde bulunan platform, Türk Kızılay ile iş birliğine gitti ve "Önlemini Al Sağlıklı Kal" kampanyasını başlattı. Bu kampanya, COVID-19'a karşı alınacak tedbirlerin daha çok kişiye ulaştırılmasını içeriyor.

Türk Kızılay, TikTok ile Birlikte "Önlemini Al Sağlıklı Kal" diyor

TikTok ile Türk Kızılay'ın başlattığı kampanya kapsamında ülkemizdeki TikTok fenomenleri, COVID-19'la ilgili bazı paylaşımlar yapıyorlar. Bu paylaşımlar, tahmin edilebileceği üzere koronavirüs salgınına karşı alınabilecek önlemlerin detaylı olarak anlatımını içeriyor. Böylelikle hem daha çok kişi koronavirüsle ilgili bilgilenmiş hem de salgına karşı bir farkındalık yaratılmış oluyor.

Önlemini Al Sağlıklı Kal kampanyası için içerik üreten TikTok fenomenleri, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kuralla ilgili bilgilendirici paylaşımlar yapıyorlar. Bu paylaşımların tümü, #önlemalsağlıklıkal etiketiyle paylaşılıyor. Fenomenlerin dışındaki TikTok kullanıcıları da bu etiket altında içerikler oluşturabiliyor, aldıkları tedbirlerin yanı sıra evlerinde nasıl vakit geçirdiklerine dair paylaşımlar yapabiliyorlar.

TikTok ile Türk Kızılay'ın başlattığı Önlemini Al Sağlıklı Kal kampanyası, Türk Kızılay ekibi tarafından oluşturulmuş bazı profesyonel içeriklere de sahip. Bu içeriklerde pandemi sürecinde ruh sağlığını korumak ve çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler de veriliyor. Türk Kızılay böylelikle, COVID-19'a karşı verilen mücadelede daha fazla insana ulaşmayı umuyor.