TikTok, uygulamaya yeni girenleri ve küçük işletmeleri TikTok konusunda kolayca bilgilendirebilmek adına ‘Follow Me’ isimli yeni programını bugün devreye soktu.

Genellikle Facebook ve Instagram’ın özellik çaldığı TikTok, bu sefer onlara benzer bir özellik ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Çin menşeili dev sosyal medya platformu, küçük işletmeleri bünyesine katmak için hazırlıklara başlıyor.

Şirket, ‘Follow Me’ isimli yeni ücretsiz programını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu program sayesinde TikTok’a aşina olmayan birçok yeni küçük işletme TikTok’a girebilecek ve içerik üreterek işletmesinin adını duyurabilecek.

TikTok’tan yeni ‘Follow Me’ özelliği

Şirket, TikTok'un iş ve yaratıcı araç yelpazesini, reklam ve tanıtım özelliklerini kullanmaya yardımcı olacak kılavuzların yanı sıra küçük işletme sahiplerine yardımcı olacak "Beni Takip Et" adlı ücretsiz bir program tanıttı.

Bugün yayınlanan Follow Me programı ile birlikte TikTok'un Meta'nın bünyesindeki Facebook'u terk eden genç bir nesil için bir sonraki büyük sosyal reklam devi olma emellerini bizlere iyice kanıtlıyor. Hatta Meta'yı fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram'ı bir TikTok klonuna dönüştürmeye çalışmaya zorluyor.

Tüketicilerin ilgi alanları değiştikçe milyarlarca dolarlık bir reklam pazarında yer almak için şirketlerin yapması gereken şeyler sürekli değişiyor ve bu değişimlere en iyi ayak uyduran sosyal medya platformu şüphesiz TikTok. Diğer sosyal medya uygulamalarının ondan kopya çekmesi de bundan. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.