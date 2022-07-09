Sosyal medyanın yükselen yıldızı TikTok'ta birbirinden farklı pek çok akım yer alıyor. Polonyalı dansçı bir çiftin TikTok'ta paylaştığı ve NPC'leri aşırı gerçekçi şekilde taklit ettikleri videoları akım olma yolunda ilerleyecek kadar başarılı.

Günümüzde insanların, özellikle de genç nüfusun bir numaralı eğlence aracı sosyal medya. Haliyle sosyal medyanın artık kendi ünlüleri, ilham verenleri, fenomenleri, önderleri ve yol göstericileri var. Bu içerik üreticilerinin bir kısmı da elbette ki oyunlardan ilham alan içeriklerle karşımıza çıkıyor.

Polonyalı iki dansçının kısa videolarının yer aldığı TikTok kanalı loczniki, son günlerde oldukça popüler olmuş durumda. Bunun nedeni de "Bir NPC ile randevuya çıkmak" temalı viral olan paylaşımları. Öyle ki bu paylaşım sadece TikTok'ta ikilinin resmi hesabında 39 milyondan fazla beğeni almış durumda. Sizin için bu TikToker çiftin bazı paylaşımlarını derledik.

Önce herkesin bildiği meşhur video ile başlayalım

Burada ise GTA Vice City'deki silah sesi duyunca atletizmin dibini sıyıran teyzelerimiz hatırlıyoruz

Boşluk doldurmayı seven ifadesiz NPC'ler

Apex Legends karakter seçme ekranı var bir de

Goat Simulator dansı olmadan olmaz tabii

Bir GTA partisiyle de bitirelim madem