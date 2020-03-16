‘Challenge’, sosyal medya platformlarında oldukça popüler bir video teması ve farklı farklı birçok içerikte kullanılabiliyor ancak bir TikTok kullanıcısı, bu temayı oldukça ileri götürdü ve Coronavirus Challenge başlığıyla çektiği bir videoda tuvalet yaladı.

İnternet ve sosyal medya platformları, hayatımıza birçok yenilik ve kolaylık getirdi. İnternet ve sosyal medya platformları sayesinde artık iletişim ve bilgiye erişim çok daha kolay ve hızlı ancak her şey ne yazık ki tamamen toz pembe değil.

Sosyal medya ünlüleri ve fenomenleri, bazen ilgi çekmek için akla hayale gelmeyecek şeyler yapabiliyor. Bir TikTok kullanıcısı da böyle bir olaya imzasını atmayı başardı. Ava Louise isimli TikTok ve Instagram kullanıcısı ‘Coronavirus Challenge’ başlıklı bir video yayınladı.

Coronavirus Challenge:

‘Challenge’ yani meydan okuma temalı videolar, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler ancak Ava Louise, bu meydan okuma videolarını başka bir boyuta taşıdı. Louise, Coronavirus Challenge başlığıyla TikTok’ta bir video yayınladı ve bir uçak tuvaletini yaladı.

Louise, Twitter hesabından da videoyu paylaşarak “Lütfen bunu RT’leyin, böylece insanlar uçaklarda nasıl hijyenik olunacağı görebilir” ifadelerini kullandı. Tabii ki Louise istediğine ulaştı ve farklı kullanıcılar da bu akıma katıldı. Ayrıca Louise’e tepki veren ve böyle bir şeye katkıda bulunduğu için tutuklanması gerektiğini söyleyenler de oldu.

Ava Louise, daha sonra yaptığı açıklamada klozeti yalamadan 40 dakika önce çamaşır suyuyla dezenfekte ettiğini söyledi. Louise, daha sonra paylaştığı Instagram hikayesinde bu video sayesinde 4.000 dolar (25.000 TL) kazandığını ifade etti. Siz, sosyal medyada ilgi çekmek için yapılan bu videolar hakkında düşünüyorsunuz?