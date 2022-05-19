Geçtiğimiz yıl ABD'de doğrudan uygulama içinde oynanabilen iki oyunu platformuna ekleyen TikTok, bu uygulamayı tüm dünyaya açmaya hazırlanıyor. Uygulama, şu anda ABD'de Gardens of Good ve Disco Loco 3D oyunlarına yer veriyor.

Sosyal medya platformları yavaş yavaş uygulama içi oyun konusuna sıcak bakmaya başlarken en popüler platform olan TikTok, geçtiğimiz yıl bu konuda bir atılım gerçekleştirmişti. Şirket, kullanıcıların TikTok üzerinde oyun oynamalarının önünü açmıştı.

Mobil oyun dünyasının dev isimleri Zynga ve ByteDance ile yapılan anlaşmalarla birlikte platform, Disco Loco 3D ve Garden of Good oyunlarına kavuşmuştu. Fakat bu oyunlar sadece Amerika Birleşik Devletleri bölgesinde oynanabiliyordu. İşte bugün, TikTok'tan heyecanlandıran bir haber geldi.

TikTok, oyunlarını farklı bölgelere açmaya hazırlanıyor:

Reuters'ın dört kaynağa dayandırdığı haberine göre TikTok, uygulama içi oyun özelliğini Vietnam'da test etmeye başladı. Söz konusu haber, TikTok'un uygulama içi oyunları ABD dışında da kullanıma açmaya hazırlandığının işaretçisi oldu. TikTok tarafından bu konu hakkındaysa ufak bir açıklama paylaşıldı.

TikTok adına konuşan bir yetkili, şirketin HTML5 tabanlı oyunları platforma entegre etmeyi test ettiğini açıkladı. Fakat uygulama içi oyun özelliğinin Vietnam ya da bu özelliğin tüm dünyaya açılması konusunda herhangi bir yorum yapmadı. Yetkili, sadece "Her zaman platformumuzu zenginleştirmenin yollarını arıyor ve topluluğumuza değer katan yeni özellikleri ve entegrasyonları düzenli olarak test ediyoruz." demekle yetindi.