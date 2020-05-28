Hindistan’da TikTok'un kapatılması için başlayan kampanyalar nedeniyle uygulamanın Play Store sayfasına yapılan milyonlarca olumsuz yorum, Google tarafından kaldırıldı. Google’ın 8 milyon olumsuz yorumu kaldırmasının ardından TikTok’un 1'e kadar düşen Play Store puanı yeniden 4.4 yıldıza çıktı.

TikTok’un kapatılması için yürütülen kampanyalar nedeniyle Play Store’daki TikTok sayfasına milyonlarca olumsuz yorum yapılmıştı. Yapılan kötü yorumlar, TikTok’un Play Store puanının 1.2 yıldıza kadar düşmesine neden olmuştu.

Olumsuz yorum sayısının milyonları bulmasının ardından Google, duruma müdahale etti. Google, olumsuz yorumların uygulamanın kalitesiyle ilgili olmadığı ve uygulamanın puanını temsil etmediği için 8 milyon olumsuz yorumu kaldırdığını açıkladı.

TikTok'un güncel Play Store puanı

Google’ın kaldırdığı 8 milyon olumsuz yorumun ardından TikTok’un Play Store’daki puanı, kampanyaların öncesindeki 4.5 seviyesine yaklaşarak 4.4 yıldıza yükseldi. Hindistan’da geçtiğimiz haftalarda bir TikTok fenomeninin kadınlara asit atılmasını teşvik eden videosu sonrasında ülkede TikTok yeniden tartışma konusu olmuştu. Hindistan, TikTok'un en popüler olduğu ülkelerden biri olsa da ülkede TikTok'a karşı çıkan büyük bir kesim de bulunuyor.

Sosyal medya uygulamasına yapılan olumsuz yorumlara, TikTok’un kapatılması yönünde başlatılan kampanyalar neden olmuştu. Twitter’da da gündem haline gelen kampanyalar nedeniyle kullanıcılar, bugün bile TikTok’a olumsuz yorum yapmaya devam ediyorlar.

Play Store’da TikTok’a yorum yapmak aslında bu olayda buzdağının görünen kısmı olarak değerlendirilebilir. Dönem dönem ilginç akımlarla gündeme gelen TikTok’ta zaman zaman hayvan istismarı, ırkçılık, çocuklara kötü muamele ve cinsel tacizi teşvik eden içerikler görülebiliyor. Bu durum önemli sayıda insanın TikTok’a içeriklerine karşı tepki göstermesine neden oluyor.