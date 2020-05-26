Geçtiğimiz günlerde bir TikTok fenomeninin yayınladığı video dünya çapında ses getirdi ve tepki çekerek pek çok tartışmaya konu oldu. Google’ın bu olay üzerine uygulamanın Google Play Store üzerindeki derecelendirmesini düşüren tüm yeni puanlamaları sildiği belirtildi.

Sosyal medya artık hayatımızın içine öylesine girdi ki neredeyse gelen her yeni haber bu platformlar üzerine dönen tartışmalarla ilgili oluyor. Özellikle bir süredir içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sebebiyle çeşitli sosyal medya uygulamaları çok fazla kullanılır oldu. Bunlardan en öne çıkanlarından biri de kısa videolarla paylaşım yapılan dünyaca ünlü uygulama TikTok. Geçtiğimiz günlerde TikTok üzerinden yayınlanan bir videoysa kullanıcıların oldukça tepki göstermesine sebep oldu.

Platformun popüler içerik üreticilerinden biri olarak bilinen ve 1 milyondan fazla takipçisi olan Faisal Siddiqui isimli kullanıcı, teklifini kabul etmeyen kadınlara asit attığı videoyu TikTok üzerinden paylaştı. Siddiqui’nin paylaştığı bu video, özellikle kadınlar tarafından öfkeyle karşılanırken Siddiqui’nin ülkesi Hindistan’da da tepkilere yol açtı. Küçük bir hatırlatma yapalım; TikTok, Hindistan’da yasaklıyken yeni yeni kullanılmaya başlanmıştı.

Puanı bir gecede 4,5’ten 1,2’ye indi:

Tepki çeken video yüzünden bir başka büyük platform Twitter’da binlerce kişi, oluşturulan etiketle olayı gündem yapmayı başardı. Gelen tepkiler üzerine Faisal Siddiqui özür diledi ve videoyu TikTok’tan sildi. Bu sırada kullanıcılar çeşitli uygulama mağazalarında TikTok için düşük puanlamalar yapıp olumsuz yorumlarda bulundu. Google Play Store da bunlardan bir tanesiydi. Uygulamanın puanının bir gecede 4,5’ten 1,2’ye düşmesinin ardından Google’ın olaya müdahale ettiği söylendi.

Aktarılana göre Google, önce olayı eleştiren kullanıcıların sahte hesaplar açtığını fark ederek bunu engelledi. Bu hareket sonrasında etkinin devam ettiğini fark eden Google, bu sefer uygulamanın puanının birden düşmesini sağlayan yaklaşık 5 milyon değerlendirmeyi sildi. Konuyla ilgili yorum yaptığı söylenen Google sözcüsü, bu yapılanın düzeltici önlem olarak gerçekleştirildiğini iletti ve uygunsuz derecelendirmeler ve puanlamaları önlemek için bu tarz önlemler aldıklarını dile getirdi.

Son verilen bilgilere göre TikTok’un sadece uygulama içi ücretlerden elde ettiği gelirin YouTube ve Netflix de dâhil olmak üzere pek çok büyük uygulamanın gelirine denk olduğu söyleniyor. Olayın etkisi henüz sürerken Google’ın bu tutumunun TikTok kullanıcılarını nasıl yönlendireceğini ilerleyen zaman içerisinde göreceğiz.