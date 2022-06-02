TikTok'tan Samsung Katlanabilir Telefonlara Özel Güncelleme

Katlanabilir telefon tasarımı neredeyse her marka tarafından kullanılmaya ve daha çok kullanıcıya ulaşmaya başladı. Ancak katlanabilir telefon sahibi olmanın bazı eksi yönleri de olabiliyor. Örneğin; görüntülemek istediğiniz videoların ekranınızın katlanma kısmında kesintiye uğraması gibi. TikTok ise bu soruna bir çözüm getirerek yeni bir güncelleme yayınladı. Peki neymiş bu güncelleme? Gelin bir bakalım.

Sosyal medya uygulamaları hayatımızın oldukça büyük bir kısmını kapsıyor. Pek çok kullanıcı, attığı fotoğrafların kalitesi ve profillerinin görünümü gibi detaylara büyük bir önem veriyor. Durum böyleyken kullandığımız uygulamaların da biz kullanıcıları aynı oranda düşünmesini bekliyoruz.

Tam da bu noktada bazı telefonların uygulamaların optimizasyonu konusunda sıkıntılar yaşadığını görebiliyoruz. İzlediğimiz bir videonun ya da gezdiğimiz platformdaki görüntülerin normalden daha farklı veya eksik görünmesi de oldukça sinir bozucu olabiliyor. Samsung’un katlanabilir telefon modelleri de bazı uygulamalarda optimizasyon sıkıntı yaşayabiliyor. TikTok ise Samsung’a özel bir optimizasyonla bu sorunu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

TikTok, Samsung katlanabilir telefonlar için optimize edildi

Samsung’un ilk çıktığı günlerde tasarımıyla olay yaratan Galaxy Z Fold 3 modeli, TikTok kullanıcılarından ‘ekranlar arasında video görüntülerinin kesildiği’ gerekçesiyle sıklıkla şikayet alıyordu. Bir Reddit kullanıcısı olan uekota tarafından tespit edilen yeni bir gelişme ise TikTok’un Galaxy Z Fold 3 için bir optimizasyon geliştirdiği yönünde. Öyle ki artık telefonun ekranında TikTok videoları kesilmiyor ve daha sağlıklı bir kullanım sunuluyor.

Bununla birlikte TikTok’un Samsung katlanabilir telefonlara özel geliştirdiği bu optimizasyonda hala ufak tefek sıkıntılar bulunuyor. Kullanıcılardan konuyla ilgili oldukça geri dönüşler olsa da bazıları hala altyazıların düzgün görüntülenmediğini ve bazı videoların görüntülerinde hala kesiklik olduğunu söylüyor. Optimizasyonun ilerleyen günlerde iyileştirilerek söz konusu devam eden sorunların da çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Katlanabilir telefon kullanıyorsanız TikTok uygulamanızı güncellemeyi deneyebilirsiniz

Diğer yandan TikTok’un yeni güncellemesiyle gelen optimizasyon yalnızca Galaxy Z Fold 3 ile sınırlı kalmadı, şirketin bir diğer katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 2’de de aynı optimizasyonlar çalışıyor.

Katlanabilir akıllı telefon kullanıyorsanız siz de TikTok’un son güncellemesini indirerek telefonunuzun uygulamayla yaşadığı optimizasyon sorunlarını azaltmayı deneyebilirsiniz. Şu an için her telefonda düzgün çalışıyor diyemiyoruz ancak Samsung’un saymış olduğumuz modelleri için geliştirilmesi, diğer katlanabilir telefonların da işine yarayabilir.