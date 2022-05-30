Samsung Galaxy Z Fold4'ün Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold4'ün özellikleri, sektörün takip ettiği bir isim tarafından Twitter'da sızdırıldı. Paylaşılan özellikler, katlanabilir akıllı telefonların ilk günden bu yana en fazla tartışılan özelliklerinden biri olan 'kamera' sorununun Fold4 ile nihayet giderileceğini ortaya koyuyor.

Katlanabilir telefonlarda piyasanın lideri olan Samsung, bu yıl iki yeni katlanabilir telefonunu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy Z Fold ve Z Flip’in yeni modelleri olacak telefonlar hakkında her geçen gün yeni bilgiler gelirken bugün, Galaxy Z Fold4’ün tüm özelliklerini içeren bir paylaşım yapıldı.

Sektör içinden paylaştığı tutarlı sızıntılarla ün yapan Yougesh Brar, Twitter’da yaptığı paylaşımda Galaxy Z Fold4’ün sahip olacağı özelliklere yer verdi. Paylaşılan bilgiler, Galaxy Z Fold4’ün bir önceki modele göre haliyle performans tarafında iyileştirme sunacağını gösterirken, kamera bölümünde önemli geliştirmelere işaret etti. Öte yandan yeni bir ekran bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Samsung Galaxy Z Fold4'ün sahip olacağı iddia edilen özellikleri:

Brar’ın paylaştığı bilgilere göre Galaxy Z Fold4, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile birlikte gelecek. Cihaz, bir önceki modelin aksine 12 GB RAM seçeneğinin yanında 16 GB RAM seçeneği de sunacak. Depolama alanı seçenekleriyse yine 256 GB ve 512 GB olacak. Telefonun bataryası 4.400 mAh kapasiteye sahip olurken 25 W hızlı şarj desteğini de barındıracak.

Samsung Galaxy Z Fold4’ün ekran tarafındaysa bir değişiklik görülmüyor. Yeni model, önceki modelle aynı olacak şekilde 7,6 inçlik 120 Hz QXGA+ katlanabilir panele ve 6,2 inç 120 Hz HD+ dış ekrana ev sahipliği yapacak. Öte yandan daha önce de paylaştığımız üzere Galaxy Z Fold4, kamera bölümünde önemli değişikliklere sahip olacak.

Son modelinde 12 MP’lik ana kamera taşıyan Samsung Galaxy Z Fold serisi, Galaxy Z Fold4 ile birlikte 50 MP ana kameraya merhaba diyecek. Telefonun arkasında yer alacak kamera kurulumunda ana kameraya eşlik edecek kameralarsa 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP 3x yakınlaştırma sunan telefoto lens olacak. Telefonun dış ekranında, yani kapağında 10 MP’lik ön kamera, iç ekranındaysa 16 MP’lik ekrana gömülü kamera yer alacak. Yani kurulum, standart Galaxy S22 modeliyle aynı olacak.