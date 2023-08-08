TikTok, dünya çapında şarkı yarışması başlatacağını duyurdu. Şimdilik ABD'deki süreç paylaşılsa da küresel final hakkında detaylar da paylaşıldı.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformu TikTok, dünya çapında şarkı yarışması başlatıyor. Platform, ABD, Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Brezilya ve Rusya bölgelerinden en iyi şarkı söyleyenleri büyük bir finalde karşı karşıya getirecek, büyük ödüller dağıtacak.

“Gimme The Mic” adıyla başlatılan yarışmaya katılım herkes tarafından yapılabilecek. Gelin, yarışmanın detaylarını paylaşalım.

TikTok’un Gimme The Mic yarışmasına nasıl başvurulur?

TikTok’un Gimme The Mic yarışmasına katılmak için öncelikle bir sayfa üzerinden başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Bu bağlantıya tıklayarak* ulaşabileceğiniz başvuru sayfasından yarışmaya kayıt olduktan sonra yapmanız gereken şey çok basit: 7-16 Ağustos tarihleri arasında şarkı söylerken en az 30 saniyelik video çekmek ve “#GIMMETHEMIC” etiketiyle paylaşmak.

*Bu süreç, şu anda yalnızca TikTok ABD tarafından paylaşıldı. Başvuru sayfası bölgelere özel açılacak olabilir, dolayısıyla TikTok Türkiye’nin bir duyuru paylaşması durumunda bu içeriği de güncellemiş ve sizleri bilgilendirmiş olacağız.

Bu süreçten sonra yerel değerlendirmeler başlayacak. Başvuruların ardından ABD’de 30 en popüler başvuru seçilecek, bu kişiler ikili yarışmalarla yarı finalde karşı karşıya gelecek. ABD’de yarı final, TikTok’un resmi hesabından birçok içerik üretici misafirlerle canlı yayın gerçekleştirilecek. Canlı yayını izleyenler de oy verecek.

ABD’de yarı final sürecinin ardından seçilen 10 yarışmacı, diğer bölgelerin kazananlarıyla karşı karşıya gelmek üzere ABD büyük finaline katılacak. Büyük finalde kazanan, 50 bin elmas ödül kazanacak ve LIVE Küresel Final’e katılmaya hak kazanacak.

Buradan itibaren küresel süreç başlıyor.

TikTok’un ABD’ye benzer veya aynı yöntemlerle bölgelerden seçtiği finalistler, LIVE Küresel Final’de canlı yayında karşı karşıya gelecek. LIVE Küresel Final, 22 - 23 Eylül’de gerçekleşecek.

LIVE Küresel Final ödülleri:

TikTok, LIVE Küresel Final sonrasında kazananlara 500 bine varan elmas dağıtacak, TikTok’un resmi hesaplarında bu kişileri paylaşacak.