The Wall street Journal'ın yeni bir raporu, TikTok'un önümüzdeki ay ABD'de bir çevrim içi pazar yeri açmaya hazırlandığını ortaya koydu. Platform, farklı çeşitlerde Çin'den gelen ürünlerin satılacağı platformla Amazon'a rakip olacak.

TikTok, her ne kadar sosyal medyada devrim yaratan kısa video formatıyla bilinse de farklı hamlelerle de karşımıza çıkıyor. Örneğin platform, yakın zamanda TikTok Music isimli bir hizmeti tanıtarak müzik akışı alanına girmişti. Dün de Twitter’a rakip olmasını sağlayacak metin gönderilerini tanıtmıştı.

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi TikTok’un e-ticaret alanında hamleler yapacağı de bir süredir konuşuluyordu. The Wall Street Journal’ın (WSJ) yeni bir raporu, şirketin yakın zamanda bu konuda hamle yapacağını ortaya koydu.

TikTok, Ağustos ayında çevrim içi pazar yerini çıkarmayı planlıyor

Rapora göre TikTok, önümüzdeki ayın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde e-ticaret alanına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin online pazar yerinde kıyafetlerden mutfak malzemelerine kadar birçok farklı kategoride ürünü satmayı planladığı ifade edilirken ürünlerin Çin’deki satıcılar tarafından geleceği aktarılıyor.

WSJ, “TikTok Shop Shopping Center” olarak nitelendirilen platformda kullanıcıların ürünleri keşfedebileceği ve satın alabileceği farklı kanallar yer alacağını söylüyor. TikTok’un, pazarlama, lojistik, satış sonrası hizmetler gibi tüm alanlarda rol oynayacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca kullanıcılar, hem TikTok hem de üçüncü taraf satıcılar tarafından satılan ürünlere yorum yapabilecek.

Şimdilik detayları bu kadar olan yeni pazar yeri, TikTok’un Amazon’a ciddi bir rakip olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak platformun ABD’de yasaklarla burun buruna olması, başarılı olup olmayacağı konusunda bazı soru işaretlerini de oluşturuyor. Montana eyaleti, mayıs ayında TikTok’u tamamen yasaklamıştı. E-ticaret hamlesi konusunda yaşanacağını bekleyip göreceğiz.