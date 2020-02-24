Son dönemin popüler video platformu TikTok, birçok tehlikeli challenge'a ev sahipliği yapıyor. İzlerken bile oldukça dikkatli olmanız gereken bu videolara gelin daha yakından bakalım.

İnternet ortamı, yıllardır birçok tehlikeli işe ev sahipliği yapıyor. O yüzden şu anda oldukça popüler bir video sitesi olan TikTok'ta tehlikeli challenge'ların yapılmasına çok da şaşırmamak gerek.

Kimyasal deneylerden sağlığınızı kaybedeceğiniz hareketlere kadar birçok farklı türde videonun yer aldığı TikTok, tehlikeli içeriklerin de son dönemde en çok paylaşıldığı platform durumunda. Gelin en tehlikeli TikTok challenge'larına yakından bakalım.

Boğulma:

Bu videolar, aslında yıllardır yapılıyor. İçerik üreticileri, coşkulu hissetmek amacıyla kendilerini kısmen boğuyor. Boğulma challenge adıyla anılan bu videolar, inişler ve çıkışlar yaşamasına rağmen en popüler noktasına 2017'de ulaştı.

O dönemden beri TikTok'un da olduğu çeşitli sosyal medya platformlarında bu videolar yayınlandı. Bu challenge'a katılmanın riskleri sandığınızdan çok daha fazla. Bu durum, çok uzun süre devam ederse beyin hücrelerinizin ölümüne, kalıcı beyin hasarlarına ve hatta ölüme bile yol açabilir.

Ateş:

İçerik üreticileri arasında en yaygın video konularından biri olan bu challenge, adından da anlaşılacağı üzere biraz tehlikeli. İçerik üreticileri, vücutlarının bir kısmına yanıcı sıvı sürüyor ve sonra onu yakıp sonuçlarını kaydediyor. Genellikle 1. ve 2. dereceden yanıkla sonuçlanan bu videoları çeken insanların örneği internette çokça bulunmakta.

Kafatası kırma:

Bu videolar için en az 3 kişi gerekiyor. Yanlardaki kişiler, ortadaki zıplayınca onun ayağının arkasına vuruyor ve kişinin yere düşmesine neden oluyorlar. Bu şekilde düşen biri challenge'ın isminden de anlaşılacağı üzere kafatasını kırma riskine sahip.

Priz:

Sosyal medyanın yeni trendlerinden ve en tehlikelilerinden olan priz challenge, elektrik sistemi hasarına, elektrik çarpmalarına ve yangınlara neden olabilir. Duvardaki prize takılı olan şarj aletinin uçlarına metal para değdirilerek yapılan bu hareket sonucu büyük bir kıvılcım ortaya çıkıyor. Bu challenge, şimdiden Massachusetts'te bir okulda büyük maddi hasara yol açtı.

Sıcak su:

Bir diğer tehlikeli video konusu olan sıcak su challenge, şiddetli yanıklara ve yaralanmalara yol açıyor. 2017'de 8 yaşındaki bir kız, bu challenge'ı denedikten sonra hayatını kaybetti. Challenge, ilk başta pipetle kaynar su içmek şeklinde başlamıştı fakat bu ölümden sonra kafadan aşağı kaynar su dökmeye dönüştü.

Kendinden geçme:

Bir insan kendinden geçince elbette bunun negatif sonuçları oluyor. Burada katılımcılar kafalarını sürekli sallayarak kendilerinden geçiyor. İlk başta masum bir challenge gibi gözükse de tabii ki bunun da düşüp bir yere vurmak gibi tehlikeli tarafları var.

Hayalet biber:

Bu challenge, diğerlerine göre daha az tehlikeli olsa da yine de bazı katılımcılarda önemli problemlere yol açabiliyor. Bu videolarda hayalet biberi gibi bir hayli acı olan biberler kullanılıyor. Bu biberi tüketiyorsunuz ve tepkilerinizi videoya çekiyorsunuz. Medical Daily'nin 2016'daki haberine göre 47 yaşındaki bir adam, bu biberi içeren bir hamburger tükettikten sonra hastanelik olmuştu.

Sarsılma:

Aylardır TikTok'ta yapılan bu challenge'da bir grup insan bir kameranın etrafında daire oluyor ve yukarı basketbol topu, yumurta gibi şeyleri fırlatıyor. Fırlattıkları şeyler geri gelince de içlerinden birinin kafasına çarpıyor. Yukardan birinin kafasına gelen cisim çok büyük sarsılmalara yol açabilir.

Tide Pod:

Ne renkte ve ne şekilde olursa olsun sabun yemek pek iyi bir fikir değil. İlk başta renkli ve şeker gibi olan görümünden dolayı dalga geçilen Tide Pod adlı çamaşır deterjanı bu challenge için gerçekten yenmeye başlandı. Çok büyük sağlık sorunlarına yol açmasına rağmen bazı insanlar ve genç YouTube kullanıcıları, bunu yemeye devam ediyor.

Mavi balina:

Çok fazla ölüme yol açan bu challenge, maalesef hâlâ devam etmekte. Bu challenge'da katılımcılara 50 gün için her gün ayrı birini yapmak üzere 50 görev veriliyor. İlk baştaki görevler çok tehlikeli olmasa da gittikçe tehlikeli görevler gelmeye başlıyor ve en sonunda katılımcının intihar etmesi isteniyor. Daha önce de buna benzer challenge'lar olmuştu fakat hiç biri mavi balina kadar etkili olmamıştı.

Tarçın:

Aslında 2001'lerin başında başlayan bu challenge 2012'de viral oldu. Bu challenge'da katılımcılar bir kaşık dolusu tarçını yiyor, daha doğrusu yemeye çalışıyor. Katılımcılar boğulma, ciğerlerde hasar oluşması gibi çok büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar.

Tuz ve buz:

Bu challenge'da nemli olan çıplak cilde tuz dökülüyor ve buzla birlikte deriye bastırılıyor. Sonucunda ise genellikle 1. ve 2. derece buz yanıkları, su toplayan bir cilt ortaya çıkıyor.

TikTok'ta yer alan tehlikeli challange'ları listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Bu listedeki herhangi bir challange'ı denemenizi asla tavsiye etmiyoruz.