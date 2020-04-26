Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin kullandığı video paylaşım uygulaması TikTok'un web sürümüne 'Oturum Aç' seçeneği eklendi. Hesaplarına web sürümünden giriş yapan kullanıcılar, mobilde yaptıkları pek çok şeyi buradan da yapabilecekler.

Son dönemlerin en popüler video paylaşım uygulaması TikTok, web sitesine yeni bir giriş seçeneği ekledi. Yeni seçenekle birlikte kullanıcıların, TikTok hesaplarına masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar üzerinden giriş yapabilmesi, analitikleri görüntüleyebilmesi veya tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi video yükleyebilmesi mümkün hale geldi.

Yeni giriş seçeneği, henüz TikTok web sitesinin ana ekran sayfasına eklenmedi. Bu noktada web sürümünde oturum açmak için ilk olarak Keşfet sayfasını açmak, buradan da ekranın sağ üstünde yer alan ‘Oturum Aç’ seçeneğine tıklamak gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra temel hesap bilgilerinizi değiştirebilir, tercihlerinize göre özelleştirilmiş olan içerik akışına göz atabilir veya video paylaşabilirsiniz.

TikTok Pro ile platformdaki ilerlemeyi analiz etmek mümkün:

Tüm bunların yanı sıra güncellenen TikTok web sürümünde hesabınızı Pro’ya yükselterek analitiklerinizi de kontrol edebilirsiniz. Özellikle içerik üreticileri ve reklamverenler için oldukça önemli olan bu özellik ile platformdaki ilerlemenizi daha detaylı bir şekilde görüp yol planınızı ona göre çizebilirsiniz.

TikTok Pro içerisinde yer alan bu özellikler sayesinde profilinizde yer alan takipçi sayıları, cinsiyet, en iyi bölge, beğeni, gönderilen videolar, video görüntülemeleri ve trend olan videolar hakkında geniş çaplı bir analiz yapmak mümkün.

Pek çok popüler sosyal medya platformu, web sürümünü güncellemeye başladı:

Son dönemlerde Facebook ve Instagram da dahil olmak üzere birçok sosyal medya platformu, masaüstü sürümlerini iyileştirmek için yenilikler yayınlamaya başladı. Bu noktada özellikle Instagram, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yenilikle kullanıcıların uzun zamandır eksikliğini çektiğini ‘Direkt Mesaj’ özelliğini web sürümüne eklemişti.

WhatsApp veya diğer mesajlaşma uygulamalarının aksine daha çok kişisel kullanıma yönelik olan Instagram DM özelliği, web sürümüyle birlikte içerik üreticilerinin işini büyük oranda kolaylaştırdı. Özellikle yüksek takipçili hesapların her gün yüzlerce mesajı yanıtlamak durumunda olduğu da göz önüne alındığında bu hamlenin gerçekten gerekli olduğu söylenebilir.