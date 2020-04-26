Instagram, diğer sosyal medya uygulamaları gibi sizi takip etmeyenlerin veya takibi bırakanların (unfollow edenlerin) bilgilerini size vermiyor. Takipçi sayısına takıntılı olan veya sadece merak eden kullanıcılarımız için bu içeriğimizde sizi Instagram’da takip etmeyi bırakan kişileri görebileceğiniz 2 yöntemi açıklıyoruz.

Instagram’da takibi bırakanları (unfollow eden kullanıcıları) takip etmek diye bir olay yok zira diğer sosyal medya uygulamaları gibi Instagram, size geri takip etmeyenlerin bilgisini vermiyor. Siz de eğer sosyal medya mecralarındaki takipçi sayısına takıntılı biriyseniz, takip ettiğiniz birinin sizi takipten çıkması durumunda bu kişiyi öğrenmek isteyebilirsiniz.

Bunun 2 adet yolu mevcut. Birinci yol için aslında o kadar efektif bir yöntem diyemeyiz, zira tamamen Instagram üzerinden gerçekleşiyor. İkinci yolda ise kullanım inisiyatifi tamamen kullanıcıda, yani sizde. Lafı fazla uzatmadan Instagram takibi bırakanları bulmanın 2 yolundan bahsedelim:

İnstagram takibi bırakanları bulmak için yöntemler:

1. Yöntem: Uygulamadan yardım alın

Dediğimiz gibi, Instagram takibi bırakanları takip etmek adına en güvenli yol bu değil. Biz yine de bunları göze alan okurlarımız için bir uygulamadan bahsedeceğiz. Takibi bırakanları bulabilmeniz için birçok üçüncü parti uygulaması bulunuyor. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için birer uygulama seçtik, bu uygulamalar ile takibi bırakanları öğrenmeniz mümkün.

iOS için buradan ulaşabileceğiniz Reports Pro uygulaması, Android için buradan FollowMeter uygulamasını indirin ve kurun.

uygulaması, Android için buradan FollowMeter uygulamasını indirin ve kurun. Uygulamanın Instagram hesabınıza erişmesine izin verin,

Giriş yapın,

Unfollowers kısmından kimin Instagram takibi bıraktığını, New Followers kısmından kimin yeni takip ettiğini görebilirsiniz.

iPhone'da (iOS) takibi bırakanları öğrenmek için:

Android'de takibi bırakanları öğrenmek için:

2. Yöntem: Instagram’da hızlıca kendi profilinizi stalklayın

Bu yöntem biraz “Bi’ akıllı sensin dimi Webtekno” dedirtecek cinsten ancak bahsetmekte fayda var. Instagram’da sizi takibi bırakanları bulmak için kendi profilinizi "stalklamanız" gerekiyor. Bunu yapmak için manuel olarak şu işlemleri yapmanız gerekiyor:

Instagram profilinize girin,

Takip ettiğiniz kişilere girin,

Hepsine teker teker bakıp hangisinin sizi takip etmediğini görün.

Şimdi "bu işlemi neden anlattınız zaten herkesin bildiği bir şey" diyebilirsiniz, haklısınız da. Ancak şöyle bir olay var: Eğer hiç kimseye bilgilerinize erişim vermeden takipçilerinizin çetelesini tutmak istiyorsanız, tek güvenli yöntem bu. Diğer üçüncü parti uygulamalarda uygulama geliştiricinize tüm Instagram bilgilerinize erişme izni sağlamış oluyorsunuz.

Instagram takipçi analizi uygulamaları ne kadar güvenli?

Yukarıdaki paragraflarda bahsettiğimiz gibi, resmi olmayan üçüncü parti uygulamalara sosyal medya bilgilerinizi vermiş oluyorsunuz. Bu sadece bahsettiğimiz spesifik uygulama dahilinde değil, tüm takipçi sayısı kontrol etme uygulamaları için geçerli. Hatta Instagram bile zaman içinde bu uygulamalara veri hizmetini kesti.

Yani eğer bu uygulamayı veya benzerlerini kullanmak istiyorsanız bunun inisiyatifi tamamen size ait zira biz bir sorumluluk almıyoruz. Şunu söyleyebiliriz ki hayat sosyal medya mecralarındaki takipçilerinize takıntılı olacak kadar uzun değil. Sosyal medyada sizi kim takip etmiş, kim takipten çıkmış pek umrunuzda olmasın ve kendinizi geliştirmeye yönelin. En iyi haber ve içerikler için de her zaman Webtekno’yu takipte kalın.