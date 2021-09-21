Apple, Yurt Dışında Yenilenmiş Telefon Satmaya Başladı

Apple, Kanada'da kurduğu yeni bir internet sitesi ile yenilediği iPhone modellerini satmaya başladı. Şimdilik az sayıda modeli yenileyerek Kanadalılarla buluşturan şirket, tüketicilerin ciddi oranlarda tasarruf yapabilmelerini sağlıyor. Peki sıfır bir iPhone ile Apple'ın yenilediği bir iPhone arasında ne gibi farklar var?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2016 yılında ABD'deki tüketicilere ulaşmak için etkileyici bir projeyi hayata geçirmişti. Özel bir internet sitesi kuran şirket, bu internet sitesi üzerinden dönemin eski iPhone modellerini yenileyerek yeniden satışa çıkarmıştı. Bu sayede ABD'deki tüketiciler, çok daha uygun fiyatlara bir iPhone sahibi olma imkanı yakalamışlardı.

ABD'li tüketicilerin yüzünü güldüren proje, daha sonra Kanada için de hayata geçirildi. Şirket bu kez, yenilediği ve sertifikalandırdığı iPad ve Mac modellerini uygun fiyatlarla satışa sundu. Buradaki kaynağı görmezden gelmeyen Apple şimdi, Kanada için yeni bir karar daha aldı. Şirket şimdi, yenileyip sertifikalandırdığı iPhone modellerini de Kanada'da satmaya başladı. Böylelikle tüketicilere, nispeten uygun fiyatlı ve aslında ikinci el olsa da Apple tarafından elden geçirilmiş iPhone'lar satılacak.

Apple, iPhone 11'in bile yenilenmiş halini satıyor

Apple'ın Kanada'da açtığı yeni internet sitesine baktığımızda, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in satışta olduğunu görüyoruz. Şu an için sınırlı sayıda ürün satan şirket, fiyatları ise oldukça uygun tutmuş durumda. Zira fiyatlara baktığımızda, sıfırı 749 Kanada doları olan 128 GB'lik bir iPhone 11'in yenilenmiş halinin 639 Kanada doları olduğunu görüyoruz. Yani tüketiciler için yaklaşık 110 Kanada doları değerinde tasarruf imkanı sunuluyor.

Yenilenmiş iPhone, tam olarak ne anlama geliyor?

Apple, Kanada'da açtığı yeni internet sitesinde, "yenilenmiş iPhone"un ne demek olduğunu da tüm detayları ile anlatıyor. Şirketin yaptığı anlatıya baktığımızda, yenilenmiş bir iPhone'un kasasının ve bataryasının sıfır olduğunu görüyoruz. Ayrıca şirket, bu iPhone'un tüm donanımının çalıştığından emin olmak için gerekli olan testleri de yapıyor. İşletim sistemini orijinal hale getiren şirket, önceki kullanıcının hiçbir verisini de yeni kullanıcıya aktarmıyor. Üstelik ürünler yepyeni kutular ve tüm aksesuarları içerecek şekilde alıcıya teslim ediliyor. Bu ürünün sıfır model bir iPhone'dan tek farkı, 1 yıl garanti veriliyor oluşu.

Apple'ın Kanada'da başlattığı yenilenmiş telefon satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şirket Türkiye'de de böyle bir uygulama başlatsa, yenilenmiş bir iPhone satın almak ister miydiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz Ayrıca, şirketin Kanada'daki yeni internet sitesini incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz....