Tim Cook, ABD'deki resmi kurumlara verdiği raporla 2020 yılında kazandığı parayı açıklamış oldu. Hisse senetlerinden gelen paranın dahil edilmediği rapora göre Cook, 2020 yılında yaklaşık 14.8 milyon dolar kazandı. Bu paranın sadece 3 milyon doları doları maaş olarak gerçekleşirken Bloomberg, net kazancın 1 milyar doların üzerinde olduğunu söylüyor.

2011 yılından beri ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın CEO'luk görevini yürüten Tim Cook, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na geçtiğimiz yıla rapor verdi. Verdiği bu raporla birlikte Cook'un 2020 yılında ne kadar para kazandığı ortaya çıkmış oldu. Apple'ın hisse senetleri yükselişinden kazanılan paranın dahil edilmediği rapora göre Tim Cook, geçtiğimiz yıl milyonlarca dolar para kazanmış oldu.

Resmi verilere göre Tim Cook, geçtiğimiz yıl boyunca 3 milyon dolar maaş aldı. Bu maaş bile sizlere tek başına çok yüksek gelmiş olabilir. Ancak Tim Cook için bu paranın devede kulak kaldığını söyleyebiliriz. Zira Apple, yaklaşık 10 yıldır CEO'luk görevini yürüten personeline ek ödemeler de yapıyor. Bu bağlamda Cook, geçtiğimiz yıl boyunca performans teşvikleri kapsamında 10 milyon 731 bin dolar ekstra ödeme aldı. Ancak bu para miktarı, rastgele alınan bir şey değildi. Cook ve ekibinin 2020 yılındaki performansı ve belirlenen hedefleri aşması, CEO'ya 10 milyon dolar kazandırmış oldu.

Apple, Tim Cook'un özel jet kullanmasını şart koşuyor: Giderler, şirket tarafından karşılanıyor

Şu ana kadar açıklamış olduğumuz verilerle birlikte Apple CEO'sunun geçtiğimiz yıl kazandığı para, 13 milyon 731 bin dolar olmuş oldu. Ancak Cook'un Apple'dan aldığı para bu kadarla sınırlı değil. Öyle ki dev şirketler, genel olarak çalışanlarının giderlerini de karşılıyorlar. Apple'da da geçerli olan bu durum, Cook'a 1 milyon 38 bin 259 dolar olarak yansıdı. Peki "diğer tazminatlar" olarak kategorize edilen bu paranın içinde ne gibi kalemler vardı?

Apple, 2020 yılında Cook'un seyahat edebilmesi için 432 bin 564 dolar harcama yaptı. Güvenlik sebebiyle CEO'sunun özel bir jet kullanmasını şart koşan şirket, Cook'un hem tatil hem de iş seyahatlerini şirket bütçesinden karşılıyor. Bunun haricinde, Cook'un sağlık sigortası, korumalarına harcanan para ve tatillerdeki diğer giderler bizzat Apple tarafından karşılandı. İşte tüm bu kalemler, Apple'a 1 milyon 38 bin 259 dolara mal olmuş oldu. Tüm bunlar toplandığında Tim Cook'un 2020'de kazandığı toplam para, yaklaşık 14.8 milyon dolar olarak gerçekleşmiş oldu.

Bloomberg'e göre Tim Cook'un hisse senetleriyle birlikte kazandığı para, 1 milyar doları aştı

Haberimizin başında, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na verilen raporda hisse senetlerinin olmadığından bahsetmiştik. Ancak Cook'un, 2025 yılına kadar CEO olarak kalabilmek için 100 milyon dolarlık Apple hissesi satın aldığı zaten bilinen bir şeydi. Cook, her ne kadar zaman zaman hisse senetleri satışı yapmış olsa da Bloomberg, yaptığı hesaplamalara göre Cook'un 2020 yılındaki net kazancının 1 milyar dolar üzerinde olabileceğini söylüyor.

Son olarak, Cook'un kağıt üzerinde kazandığı açıklanan rakamın, 2018 yılında daha yüksek olduğunu açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Şirket, o yılda da 3 milyon dolar maaş alırken, performans teşvikleri kapsamında 12 milyon dolar para kazanmıştı. 2019 yılında daha az seyahat eden Cook'un, diğer tazminat kalemindeki geliri 600 bin doların üstünde gerçekleşmişti. Buna göre Cook'un 2018 yılında kazandığı para, 15.7 milyon dolar civarında gerçekleşmişti.

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