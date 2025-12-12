TIME, 2025 Yılın Kişisini Seçti: Karşınızda "Yapay Zekâ Mimarları!"

TIME, Person of the Year 2025 kapağını resmen yayımladı. Böylelikle 2025 yılının kişisi belli olmuş oldu. Ancak TIME, bu yıl bir kişi yerine bir grup insanı "yılın kişisi" olarak seçti. Peki o isimler kim? İşte yapay zekâ gerçeğini tokat gibi yüzümüze vuran o isimler...

TIME dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl için de "Person of the Year", yani Yılın Kişisi'ni belirledi. 2023'te Taylor Swift ile popüler kültürün zirvesine çıkmıştık, 2024'te ise siyaset konuşmuştuk. Ancak 2025, insanlık tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olarak kayıtlara geçti ve TIME, bu değişimi görmezden gelmedi. Dergi, Yılın Kişisi olarak tek bir lideri değil, bir grubu seçti: Yapay Zekâ Mimarları.

2025 yılı, yapay zekânın sadece bir "sohbet botu" olmaktan çıkıp, ekonomiden siyasete, sanattan savaşa kadar her alana hükmettiği yıl oldu. TIME editörlerine göre bu isimler, "düşünen makineler çağını getirdikleri, insanlığı hem büyüleyip hem endişelendirdikleri" için bu unvana layık görüldü. Artık geri dönüş yok; yapay zekâ devrimi başladı ve direksiyonda bu isimler oturuyor.

"Yapay Zekâ Mimarları" listesinde kimler var?

TIME'ın dünyaca ünlü "Bir Gökdelen Tepesinde Öğle Yemeği" fotoğrafına gönderme yapan kapağında, teknoloji dünyasının en ağır topları yan yana oturuyor. Listede, artık her gün adını duyduğumuz milyarderlerin yanı sıra, perde arkasındaki kritik isimler de var.

İşte 2025'e damgasını vuran o "mimarlar":