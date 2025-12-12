TIME, 2025 Yılın Kişisini Seçti: Karşınızda "Yapay Zekâ Mimarları!"

TIME dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl için de "Person of the Year", yani Yılın Kişisi'ni belirledi. 2023'te Taylor Swift ile popüler kültürün zirvesine çıkmıştık, 2024'te ise siyaset konuşmuştuk. Ancak 2025, insanlık tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olarak kayıtlara geçti ve TIME, bu değişimi görmezden gelmedi. Dergi, Yılın Kişisi olarak tek bir lideri değil, bir grubu seçti: Yapay Zekâ Mimarları.
2025 yılı, yapay zekânın sadece bir "sohbet botu" olmaktan çıkıp, ekonomiden siyasete, sanattan savaşa kadar her alana hükmettiği yıl oldu. TIME editörlerine göre bu isimler, "düşünen makineler çağını getirdikleri, insanlığı hem büyüleyip hem endişelendirdikleri" için bu unvana layık görüldü. Artık geri dönüş yok; yapay zekâ devrimi başladı ve direksiyonda bu isimler oturuyor.
"Yapay Zekâ Mimarları" listesinde kimler var?
TIME'ın dünyaca ünlü "Bir Gökdelen Tepesinde Öğle Yemeği" fotoğrafına gönderme yapan kapağında, teknoloji dünyasının en ağır topları yan yana oturuyor. Listede, artık her gün adını duyduğumuz milyarderlerin yanı sıra, perde arkasındaki kritik isimler de var.
İşte 2025'e damgasını vuran o "mimarlar":
-
Jensen Huang (NVIDIA): Listenin tartışmasız en güçlü ismi. TIME, onu sadece bir CEO olarak değil, "küresel politikanın kilit figürü" olarak tanımlıyor. NVIDIA'nın kabaca 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ve Huang'ın "Yapay zekâ dünya ekonomisini 500 trilyon dolara çıkaracak" iddiası, onu bu listenin merkezine oturtuyor.
-
Sam Altman (OpenAI): ChatGPT ile bu ateşi yakan isim. Şirketini kâr amacı gütmeyen yapıdan çıkarıp milyarlarca dolarlık bir dev hâline getirmesi ve "düşünen makineler" vizyonuyla yerini aldı.
-
Elon Musk (xAI / Tesla): Rekor sürede kurduğu devasa veri merkezleri ve yapay zekâ yarışındaki agresif hamleleriyle listede. TIME, onun kültürel gücüne ve hızına dikkat çekiyor.
-
Mark Zuckerberg (Meta): Instagram ve WhatsApp'a entegre ettiği yapay zekâ asistanları ve açık kaynak stratejisiyle, "herkesin cebine yapay zekâyı sokan" kişi olarak öne çıkıyor.
-
Lisa Su (AMD): NVIDIA'nın tekelini kırmaya çalışan ve "2025, yapay zekânın şirketler için gerçekten verimli olduğu yıl oldu" diyen AMD CEO'su da mimarlar arasında.
-
Demis Hassabis (Google DeepMind): TIME, Google'ın yapay zekâ laboratuvarı DeepMind'ın başındaki ismi sadece bir CEO olarak değil, yapay zekâyı insanlığın en büyük sorunlarını çözecek bir "bilim makinesi"ne dönüştüren vizyoner olarak kapağa taşıdı.
-
Dario Amodei (Anthropic): TIME editörlerine göre Anthropic kurucusu, yapay zekânın kontrolden çıkmasını engellemek için emniyet siboplarını tasarlayan, güvenliği kârlılığın önüne koymaya çalışan kritik bir mimar.
-
Fei-Fei Li (World Labs): Yapay zekâ dünyasının "vaftiz annesi". Yıllarca Stanford'da insan merkezli yapay zekâ üzerine çalıştıktan sonra şimdi World Labs ile "Uzamsal Zekâ" üzerine, yani yapay zekânın fiziksel dünyayı görüp anlaması üzerine çalışıyor.