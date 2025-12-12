Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

TIME, 2025 Yılın Kişisini Seçti: Karşınızda "Yapay Zekâ Mimarları!"

TIME, Person of the Year 2025 kapağını resmen yayımladı. Böylelikle 2025 yılının kişisi belli olmuş oldu. Ancak TIME, bu yıl bir kişi yerine bir grup insanı "yılın kişisi" olarak seçti. Peki o isimler kim? İşte yapay zekâ gerçeğini tokat gibi yüzümüze vuran o isimler...

TIME, 2025 Yılın Kişisini Seçti: Karşınızda "Yapay Zekâ Mimarları!"
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

TIME dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl için de "Person of the Year", yani Yılın Kişisi'ni belirledi. 2023'te Taylor Swift ile popüler kültürün zirvesine çıkmıştık, 2024'te ise siyaset konuşmuştuk. Ancak 2025, insanlık tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olarak kayıtlara geçti ve TIME, bu değişimi görmezden gelmedi. Dergi, Yılın Kişisi olarak tek bir lideri değil, bir grubu seçti: Yapay Zekâ Mimarları.

2025 yılı, yapay zekânın sadece bir "sohbet botu" olmaktan çıkıp, ekonomiden siyasete, sanattan savaşa kadar her alana hükmettiği yıl oldu. TIME editörlerine göre bu isimler, "düşünen makineler çağını getirdikleri, insanlığı hem büyüleyip hem endişelendirdikleri" için bu unvana layık görüldü. Artık geri dönüş yok; yapay zekâ devrimi başladı ve direksiyonda bu isimler oturuyor.

"Yapay Zekâ Mimarları" listesinde kimler var?

Başlıksız-1

TIME'ın dünyaca ünlü "Bir Gökdelen Tepesinde Öğle Yemeği" fotoğrafına gönderme yapan kapağında, teknoloji dünyasının en ağır topları yan yana oturuyor. Listede, artık her gün adını duyduğumuz milyarderlerin yanı sıra, perde arkasındaki kritik isimler de var.

İşte 2025'e damgasını vuran o "mimarlar":

  • Jensen Huang (NVIDIA): Listenin tartışmasız en güçlü ismi. TIME, onu sadece bir CEO olarak değil, "küresel politikanın kilit figürü" olarak tanımlıyor. NVIDIA'nın kabaca 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ve Huang'ın "Yapay zekâ dünya ekonomisini 500 trilyon dolara çıkaracak" iddiası, onu bu listenin merkezine oturtuyor.

  • Sam Altman (OpenAI): ChatGPT ile bu ateşi yakan isim. Şirketini kâr amacı gütmeyen yapıdan çıkarıp milyarlarca dolarlık bir dev hâline getirmesi ve "düşünen makineler" vizyonuyla yerini aldı.

  • Elon Musk (xAI / Tesla): Rekor sürede kurduğu devasa veri merkezleri ve yapay zekâ yarışındaki agresif hamleleriyle listede. TIME, onun kültürel gücüne ve hızına dikkat çekiyor.

  • Mark Zuckerberg (Meta): Instagram ve WhatsApp'a entegre ettiği yapay zekâ asistanları ve açık kaynak stratejisiyle, "herkesin cebine yapay zekâyı sokan" kişi olarak öne çıkıyor.

  • Lisa Su (AMD): NVIDIA'nın tekelini kırmaya çalışan ve "2025, yapay zekânın şirketler için gerçekten verimli olduğu yıl oldu" diyen AMD CEO'su da mimarlar arasında.

  • Demis Hassabis (Google DeepMind): TIME, Google'ın yapay zekâ laboratuvarı DeepMind'ın başındaki ismi sadece bir CEO olarak değil, yapay zekâyı insanlığın en büyük sorunlarını çözecek bir "bilim makinesi"ne dönüştüren vizyoner olarak kapağa taşıdı.

  • Dario Amodei (Anthropic): TIME editörlerine göre Anthropic kurucusu, yapay zekânın kontrolden çıkmasını engellemek için emniyet siboplarını tasarlayan, güvenliği kârlılığın önüne koymaya çalışan kritik bir mimar.

  • Fei-Fei Li (World Labs): Yapay zekâ dünyasının "vaftiz annesi". Yıllarca Stanford'da insan merkezli yapay zekâ üzerine çalıştıktan sonra şimdi World Labs ile "Uzamsal Zekâ" üzerine, yani yapay zekânın fiziksel dünyayı görüp anlaması üzerine çalışıyor.

Kahkaha Garantili Haber: Dünyanın İlk Yapay Zekâ Bakanının Rüşvet Aldığı İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı (İşin Aslı Bambaşka) Kahkaha Garantili Haber: Dünyanın İlk Yapay Zekâ Bakanının Rüşvet Aldığı İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı (İşin Aslı Bambaşka)
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

The Game Awards 2025 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye'de Saat Kaçta? Nasıl İzlenir?

The Game Awards 2025 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye'de Saat Kaçta? Nasıl İzlenir?

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi: Kuga ile Puma'da Dev İndirim!

Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi: Kuga ile Puma'da Dev İndirim!

Türkiye'ye de Gelecek Fiyat/Performans Canavarları Redmi Note 15 5G Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları

Türkiye'ye de Gelecek Fiyat/Performans Canavarları Redmi Note 15 5G Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları

Call of Duty: Black Ops 7 Ücretsiz Oluyor (Ayrıca Önemli Bir Duyuru da Var)

Call of Duty: Black Ops 7 Ücretsiz Oluyor (Ayrıca Önemli Bir Duyuru da Var)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim