Time Dergisi, Tarihinde İlk Kez Kapak Logosunu Değiştirdi

Yaklaşan başkanlık seçimi için ABD'lilere oy kullanma çağrısında bulunan Time dergisi, bunun için 1923 yılında yayımlanan ilk sayısından bu yana ilk kez kapak logosunu değiştirdi.

Dünyanın en saygın haftalık haber ve politika dergilerinden biri olan Time, yaklaşık 100 yıllık tarihinde (ilk sayı 3 Mart 1923) ilk kez kapak logosunu değiştirdi. Normal şartlarda kapağında büyük harflerle TIME yazan dergi, yaklaşan başkanlık seçimleri için ABD vatandaşlarına çağrıda bulunmak adına logosunu VOTE (oy) olarak değiştirdi.

“Dünyayı, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin sonucundan daha fazla etkileyecek çok az olay var.” diyen Time dergisi, 2 Kasım 2020 tarihli sayıda 2020 seçim kampanyalarına dair özel bir raporun da yer aldığını belirtti. “Hepimiz oy kullanma hakkımızı kullanmalıyız” çağrısında bulunan Time, bunun için dergiye nasıl güvenli oy kullanılabileceğine dair bir kılavuz da eklendiğini ifade etti.

Time dergisinin ABD seçimleri için logosunu değiştirdiği 2 Kasım 2020 tarihli kapağı

Time’ın insanları oy kullanmaya davet etmek için haklı bir sebebi bulunuyor. ABD’de 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen 5 seçimin katılım oranlarına baktığımızda katılımın yalnızca bir kez yüzde 60 düzeyine ulaştığını, 2018’de gerçekleştirilen ara seçimlerde ise yüzde 49 seviyelerine kadar düştüğünü görüyoruz. Bir başka deyişle ABD'de oy kullanma hakkına sahip olan insanların neredeyse yarısı, seçimlerde oy kullanmıyor.

Oy kullanma hakkını kullanma konusunda Türkiye’nin çok daha iyi bir tablo ortaya koyduğu su götürmez bir gerçek. Türkiye’de 2015 yılından bu yana gerçekleşen 4 seçimin katılım oranlarına baktığımızda katılımın en az yüzde 83 seviyesinde olduğunu, tepe noktasında ise yüzde 86’ya ulaştığını görüyoruz.