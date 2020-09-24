TIME Dergisi, 2020’nin En Etkili 100 İnsanını Açıkladı

TIME’ın her sene açıkladığı en etkili 100 insan listesi 2020 için açıklandı. Sanatçılar, doktorlar veya liderler gibi pek çok ismi birleştiren listede, teknoloji alanından da önemli isimler yer aldı.

Dünyanın en ünlü dergilerinden olan TIME’ın her sene çıkardığı En Etkili 100 kişi” 2020 için de yayınlandı. Sanatçılar, öncüler ve liderlerden oluşan 2020’nin en etkili 100 insanı pek çok farklı noktada önemli isimleri ön plana çıkarıyor. TIME tarafından yayınlanan bu 100 insan için derginin küresel ölçekte sekiz farklı kapağı yayınlandı.

Bu kapaklarda Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai’den ABD’de koronavirüs salgınına karşı en güvenilir isimlerden biri olan Anthony Fauci’ye kadar pek çok isim yer aldı. Ayrıca The Weeknd gibi sanatçılar da bu 100 kişilik listede bulunuyor. Bugün sizlere bu devasa listede kendine yer edinen bazı önemli isimleri paylaşacağız. Her ismin son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz, tüm listeye buraya tıklayarak TIME’ın sayfasından ulaşabilirsiniz. Bizler ise daha çok teknoloji, uzay, pandemi gibi alanlarda 2020’ye iz bırakmayı başarmış isimlere odaklanacağız.

TIME dergisine göre 2020’de iz bırakmış isimler

Astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir

Bu iki isim uzayın sadece erkeklere özgü bir alan olmadığını kanıtlayan isimler oldular. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun güneş enerjisini depolayan pilleriyle ilgili bir tamir için uzay yürüyüşü yapan ilk kadınlar olan Koch ve Meir, Ay’a yapılacak yolculuklar için de güven verdiler.

Sundar Pichai

Hindistanlı birinin ABD ve dünyanın en güçlü şirketlerinden olan Google’ı devralıp onu çok daha büyük bir şirket haline getirmesi kolay bir iş değil. Google’ın Drive, Gmail, Haritalar gibi pek çok popüler projesine liderlik eden Pichai, daha uzun yıllar boyunca bu şirketin başında yer alacak gibi görünüyor.

Lewis Hamilton

Şu sıralar son yıllardaki en heyecanlı Formula 1 yarışlarını görüyoruz. Bu noktada en başarılı isimlerden biri olan Mercedes F1 pilotu Hamilton, Michael Schumacher’in rekorunu kırarak bu sezon yedinci F1 şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Dr. Zhang Yongzhen

Yongzken, SARS-CoV 2 genomunu, ilk vakanın üzerinden sadece haftalar sonra yayınlayan ekibe liderlik eden kişiydi. Virüsün daha erken tespit edilme durumunda çok daha az ölümcül vakanın olacağını söylemiştir.

Eric Yuan

Koronavirüs pandemisi pek çok şirkete inanılmaz zararlar yaşattı, ancak bazı şirketler bu süreçten çok iyi bir şekilde yararlandı. Bunların başında da Eric Yuan’ın CEO’luğunu yaptığı Zoom yer alıyor. Zoom, pandemi döneminde uzaktan eğitim, iletişim gibi sebeplerden dolayı çok ciddi kazançlar elde etmeyi başardı.

Daniel Zhang

Çin’in ünlü online alışveriş sitesi Alibaba’nın CEO’su olan Zhang, özellikle spesifik günleri bir alışveriş çılgınlığına çeviren politikasıyla hem kendisine hem de şirketine çok ciddi paralar kazandırdı. 2019’da 38,4 milyar dolarlık brüt hacim rekoru kıran CEO, özellikle gerçekleştirdiği işlerle her zaman beğeni kazanıyor.

Tunji Funsho

Afrika’nın uzun süre üzerinde uğraştığı ve çok büyük kayıplara yol açan çocuk felcinin tüm kıtada tamamen ortadan kaldırılmasında öncülerden olan Funsho, bu listede olmayı en çok hak eden isimler arasında yer alıyor.

Gwynne Shotwell

SpaceX’in başkanı ve operasyon direktörü olan Shotwell, şirketin öncülerinden biri oldu ve Falcon projesine yaptığı yardımlarla uzaya olan ilginin yeniden artmasında etkin rol oynadı.

Dr. Camilla Rothe

Covid-19’a yakalanan insanların büyük bir çoğunluğunda semptom göstermese de hastalığı yayma ihtimali olduğunu söyleyen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Camilla Rothe, semptomsuz vakaların hastalığı yaydığını ortaya çıkararak önlemlerin bu şekilde alınmasını sağlamıştır.

Dr. Shi Zhengli

Dr. Zhengli, 2020’yi kabusa çeviren SARS-CoV-2 virüsünü izole eden ilk bilim insanları ekibine önderlik etti.

Dr. Anthony Fauci

Koronavirüs salgınının en çok yara verdiği ülke olan ABD’de sözüne en çok güvenilen isim olarak kabul edilen Fauci, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün başında. Fauci, Trump gibi isimlere rağmen Covid-19 salgınında doğruları konuşmasıyla saygınlık kazandı.