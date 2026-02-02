460 Bin TL'lik Timsah Derisi ve Titanyum Kaplı iPhone 17 Pro Max Duyuruldu

Caviar, iPhone 17 Pro Max için "Black is Back" isimli özel bir tasarım oluşturdu. Titanyum ve timsah derisiyle bezenen bu özel tasarım iPhone 17 Pro Max, ultra şık görünüyor olsa da hayli pahalı. İşte detaylar...

Lüks tasarım şirketi Caviar, iPhone 17 Pro Max için oluşturduğu özel tasarımını resmen duyurdu. "Black is Back" olarak isimlendirilen özel tasarım iPhone 17 Pro Max, en çok da siyah tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor. Peki bu tasarım neler sunuyor?

Caviar'ın iPhone 17 Pro Max için oluşturduğu yeni tasarım, Apple'ın artık vazgeçtiği titanyum çerçeveye ev sahipliği yapıyor. Bu çerçeveyi koyu siyah PVD kaplama ile destekleyen Caviar, böylelikle hem çok dayanıklı hem de korumalı bir iPhone 17 Pro Max üretmiş durumda.

Karşınızda iPhone 17 Pro Max Black is Back!

Caviar, özel tasarım telefon modellerinde daha çok altın kullanıyor. Ancak bu kez daha farklı bir yaklaşım benimsendiğini görüyoruz. Şirket, titanyum çerçeveli iPhone 17 Pro Max'in arka kısmında birinci sınıf timsah derisi kullanmayı tercih etti. Böylelikle ortaya çıkan tasarım hayli asil duruyor diyebiliriz.

Tabii böyle bir iPhone 17 Pro Max için dudak uçuklatan fiyatlar isteniyor. Caviar'ın resmî internet sitesinde yer alan bilgiye göre böyle bir telefona sahip olmak isteyen tüketiciler, 256 GB'lik versiyon için 9.130 dolar (yaklaşık 400 bin TL) ödeme yapacaklar. 2 TB'lik en pahalı versiyonun fiyatı ise 10.560 dolar (yaklaşık 460 bin TL) olarak açıklanmış durumda.