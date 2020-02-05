Match Group, popüler arkadaşlık uygulaması Tinder’ın 2019’da ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı. Ülkemizde de bir hayli popüler olan platform, geçtiğimiz yıl 1.2 milyar doları kasasına koydu.

Macerasına 2012 yılında başlayan konum merkezli arkadaşlık uygulaması Tinder, aradan geçen zamanda hem iOS hem de Android platformunun en çok indirilen uygulamalarından biri haline geldi. 38 farklı dilde, 196 farklı ülkeye hizmet veren Tinder, 2019’daki gelirleri ile adeta dudak uçuklatıyor.

Platformun sahibi olan Match Group, Tinder’ın geçtiğimiz yıl 1,2 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Tinder’ın yanı sıra OkCupid, PlentyOfFish, Hinge ve Match.com dahil olmak üzere birçok çevrimiçi arkadaşlık platformuna sahip olan Amerikalı şirket, 2019’da toplam 2,1 milyar dolar kazanmıştı. Bu da, Tinder’ın söz konusu gelirin yarısından fazlasına hükmettiği anlamına geliyor.

Tinder, Match Group'un en karlı girişimi olmayı sürdürüyor

Tinder’ın 2019’un dördüncü çeyreğinde 5.9 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu belirten Match Group, kullanıcı sayısının geçen yıla göre yüzde 36 oranında arttığını açıkladı. Tinder, kullanıcıların birbirlerini karşılıklı beğendikten sonra eşlemesi mantığına dayanıyor.

Uygulamayı kullanmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok; ancak platformda Plus ve Gold olmak üzere iki farklı abonelik modeli bulunuyor. Sınırsız beğeni, dünyanın her yerinde kaydırma ve reklamsız deneyim gibi avantajlar sunan uygulama içi abonelikler, Tinder’ın en önemli gelir kalemleri konumunda. Özellikle Z kuşağı tarafından büyük bir ilgi gören uygulama, Türkiye’de 1 milyon 78 bin kişi tarafından kullanılıyor. Bunların yüzde 80’ini erkekler, yüzde 20’sini ise kadınlar oluşturuyor.