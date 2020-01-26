Tinder'da Fotoğrafını Doğrulayana Mavi Tik Verilecek

Tinder'ın kullanıma sunacağı yeni güvenlik önlemleri kapsamında platforma fotoğraf doğrulama da geliyor. Fotoğraf testini geçen kullanıcılara 'mavi tik' verilecek.

Geçen hafta içinde yayınlanan yeni güvenlik önlemleriyle birlikte Tinder'a 'mavi tik' özelliği geliyor. Fotoğraf doğrulama sistemi, örnek bir fotoğrafta bir model tarafından gösterilen pozun kullanıcılar tarafından gerçek zamanlı olarak çekilmesiyle çalışacak.

Çekilen fotoğraflar daha sonra Tinder'ın topluluk ekibine gönderilerek hem çekilen fotoğraflar hem de kullanıcıların seçtiği profil fotoğrafları karşılaştırılacak. Her şeyin yolunda gitmesi hâlinde kullanıcılar 'mavi tik' alacak ve böylece kullanıcıların mavi tik sahibi olan kullanıcılar tarafından kandırılmayacakları konusunda içleri rahat olacak.

Şimdilik yalnızca Tayvan ve İrlanda'da kullanıma sunulacak:

Şimdilik fotoğrafları gerçek insanlar doğrulayacak ancak Tinder'ın nihai hedefi bu işlemi yazılımlara bırakmak. Bununla birlikte bu adımın ne zaman atılacağı bilinmiyor. Öte yandan dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Tinder, mavi tik uygulaması için pilot ülkeler seçti. Bu ülkelerse İrlanda ve Tayvan.

Yeni uygulamanın, platformdaki karışıklıkları engelleyip engellemeyeceği henüz bilinmiyor. İnsanlar saçlarını ve sakallarını kesiyor, kilo veriyor, yaşlanıyor. Bu da demek oluyor ki kullanıcıların doğrulama için kullandıkları profil fotoğrafları nihayetinde güncelliğini yitirecek.

Tinder; doğrulama tikinin ne kadar süre geçerli olacağını ya da kullanım süresinin dolup dolmayacağını açıklamadı. Bunun yanı sıra insanların fotoğraflarını güncellemek istedikleri her durumda bu doğrulamanın da yeniden yapılmasının gerekip gerekmediği de bilinmiyor. Şimdilik kullanıcılar, kendi görünüşlerini değiştirip değiştirmediklerini açıklama kısmına yazıyorlar.

Tinder, fotoğraf doğrulamasının yanı sıra saldırgan mesajları tespit edecek ve kullanıcılara bir mesajın kendilerini rahatsız edip etmediğini soracak bir özelliği kullanıma sunacak. Ayrıca yakın zamanda mesajı geri alma fırsatı sunan bir özellik de uygulamada yer alacak. Bu yeni özellik, 2017 yılında Instagram'ın uygulamaya getirdiği özelliğe benziyor.