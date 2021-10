Belli bir yaşı geçtiyseniz, bir süre sonra katıldığınız her düğünde ne zaman evlenmeyi düşündüğünüzü soran akraba ve tanıdıklardan kaçmanız imkansız bir hal alır. İşte Tinder da bu derde bir son vermek amacıyla düğünlerde size eşlik edecek birini bulmanızı sağlayacak yeni bir özellik geliştirdi: Plus One.

Malumunuz, ciddi bir ilişki arayışında olanlardan daha rahat bir ilişki isteyenlere kadar geniş kullanıcı profiliyle Tinder, yıllar içerisinde en popüler flört uygulamalarından birisi haline gelmeyi başardı. Yeni bir habere göre ise Tinder, “Plus One” isimli yeni bir özellik çıkardı. Tinder’ı bir sevgili ya da arkadaş bulmak amacıyla kullananlar, artık Plus One özelliği sayesinde tek olarak katılmak istemedikleri düğünlere yalnız gitmek zorunda kalmayacaklar. One Plus, Tinder ve bir düğün planlama şirketinin ortak çalışması Daha önceleri herhangi bir denetim mekanizması bulundurmaması sebebiyle sahte hesaplar Tinder’ı rahatlıkla kullanabiliyordu ve bu sebeple de uygulama son zamanlarda ciddi bir üye kaybı yaşamıştı. Bu duruma karşı bir önlem almak amacıyla Tinder da, kullanıcıların diğer hesapların paylaştığı fotoğrafların gerçekten onlara ait olup olmadığını anlamalarını sağlayacak ‘mavi tik’ özelliğini getirmişti. İşte Plus One (Artı Bir) da, Tinder’ın bu yerle bir olan itibarını toparlamak amacıyla bünyesine kattığı yeniliklerden bir diğeri. Tinder; bir düğün planlama şirketi olan WeddingWire ile iş birliği içerisinde geliştirmiş olduğu Plus One özelliğini ekleyenler arasından seçeceği 100 kişiye ise 460 dolar, yani yaklaşık 4 bin 300 TL ödeyeceğini paylaştı. Hediye ve düğün masrafları için yapılacak olan ödeme ile birlikte kimi kullanıcılar düğün masraflarından da kurtulacak. İLGİLİ HABER Tinder Bataklığına Biz de Battık: Uygulamada Karşımıza Çıkan Birbirinden Tuhaf Bio'lar ve Profiller Tinder’ın üst düzet yöneticilerinden birisi olan Kyle Miller ise, yeni Plus One özelliğine dair olarak Tinder üyelerinin birçoğunun katılmak istediği düğünler için eş arayışında olduklarını bildiklerini ve Tinder sayesinde bu soruna bir çözüm sunmanın heyecanı içerisinde olduklarını aktardı.

Kaynak : https://www.indyturk.com/node/425601/ya%C5%9Fam/tinderdan-d%C3%BC%C4%9F%C3%BCnlere-%C3%B6zel-1-uygulamas%C4%B1

15 2 2 0 0