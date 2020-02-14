Bir arkadaşlık platformu olan Tinder’da kadın kullanıcılarının taciz edilmesi sıkça gündeme gelen bir konuydu. Bu soruna el atmak isteyen Tinder, uygulamasında bazı güvenlik önemleri aldı fakat alınan bu güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı görülüyor.

Son zamanların popüler uygulamalarından biri olan Tinder, kişilerin birbirleriyle tanışmasına imkân veren bir sosyal arkadaşlık platformu. Tinder'ın kadın kullanıcıları, platformda kimi zaman tacizlerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu soruna çözüm sağlamak adına Tinder, bazı güvenlik önlemleri aldı. Bunlardan birisi de güvenlik uygulaması olan Noonlight ile yaptıkları panik butonu çalışması oldu.

Kadın kullanıcılar, panik butonuna basarak yakınlarında bulunan kolluk kuvvetlerine acil yardım mesajı gönderebiliyor. Alınan bir diğer önlem ise “Bu kişi seni rahatsız ediyor mu?” uyarısı. Tinder, geliştirdiği yapay zekâ sayesinde rahatsız edici mesajları algılayıp kullanıcıya rahatsız olup olmadığını soruyor. Tüm bu çalışmalar, güvenlik önlemi adına önemli adımlar olsa da ne yazık ki tacizin önüne geçemiyor.

Yapılan bir araştırmaya göre 2017 yılında kadınlar, Tinder üzerinden rahatsız edici mesaj aldıkları zaman 'Tepkiler' olarak adlandırılan özelliği kullanıyordular. Kullanıcı ne kadar çok tepki alırsa eşleşme oranı düşüyordu fakat bu durum geçici bir önlemdi ve pek işe yaramamıştı.

Panik butonu da etkili bir yöntem olmadı:

Öncelikle panik butonu sadece ABD’de uygulanan bir yöntem ve bunu, kişiler fiziksel saldırıya maruz kaldıkları zaman kullanabiliyorlar. Panik butonu, sözlü tacizde herhangi bir işe yaramıyor. Bu da uygulamanın en olumsuz yanlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kadın kullanıcılar, Tinder üzerinden sözlü tacize maruz kalmaya devam ediyorlar.

Kişinin rahatsız olup olmadığının sorulduğu özellik de ABD’de uygulanan bir özellik. Tinder, 190’dan fazla ülkeye hizmet veren bir uygulama bu yüzden bu güncellemenin her ülke için geçerli olması gerekiyor. Ayrıca uygulamanın eksik kaldığı bazı noktalar var. Örneğin Tinder’ın kullandığı yapay zekâ programı, her zaman rahatsız edici mesajları fark etmeyebiliyor. Bu durumda ise kadın kullanıcıların mesaj kutusuna rahatsız edici mesajlar düşüyor. Bu yüzden uygulamanın geliştirilmesi gerekiyor.

Dünya genelinde oldukça yaygın olarak kullanılan bu uygulamanın önlemlerinin yetersiz kalması, birçok kullanıcının da canını sıkıyor. Tinder'ın buna karşı önümüzdeki günlerde farklı önlemler alıp almayacağını hep birlikte göreceğiz.