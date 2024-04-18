Titanik, üzerinden yıllar geçmesine rağmen herkes için hâlâ büyüleyici bir gizem olmaya devam ediyor. Yavaş yavaş yok olmasına rağmen 33 kez ziyaret edildiği bilinen enkazdan hiç insan kalıntısı bulunduğunu duydunuz mu?

Duymanız pek olası durmuyor, çünkü hiçbir ziyarette herhangi bir kalıntıya rastlanmamış. Titanik’in yönetmeni James Cameron da film için verdiği bir röportajda bu gizemi perçinleyecek açıklamalarda bulunmuş. Görünen o ki enkazdan bunca yıl her şey çıkmış, insan dışında!

Bu durum, çeşitli teorileri beraberinde getirse de birinin insan cesetlerini alıp toplayamayacağına göre elbette mantıklı bir açıklaması var.

James Cameron, 2012'deki New York Times'a bir röportaj verdi.

Filmi çekerken röportajında "Sıfır insan kalıntısı gördüm" demesi ise bu durum hakkında kafalarda soru işareti oluşturdu. Gündemden düşmeyen Titanik’le ilgili daha geçtiğimiz yıl bir denizaltı faciasıyla karşı karşıya gelmiştik.

Yıllarca süren enkaz ziyaretlerinde gerçekten de kıyafetler dışında bir insan kalıntısına rastlanmadığı görülüyor. Peki bir çift ayakkabı, bir insanın ayağından çıkarak okyanusun dibini mi boyladı? Bu ayakkabıyı giyen insan neredeydi?

Titanik’in batışında hayatını kaybeden 1.500'den fazla kişinin cesedinin neden bulunamadığına dair teoriler bitmek bilmiyor.

Teorilere aldanmadan bu durumun mantıklı ve bilimsel bir açıklaması olduğunu söylememiz gerek. Nasıl mı?

Bu büyük geminin enkazında hiçbir insan kalıntısının bulunamama sebeplerinden birisi, giydikleri can yelekleridir. Bu yelekler, insanları kurtarmaya yeterli olmasa da ölümlerinden sonra bile insanların bedenlerini su yüzeyinde tutmaya devam etti.

Su yüzeyinde kalan bedenleri de bir fırtına veya okyanus akıntılarının enkaz alanından uzaklaştırmış olma ihtimali çok yüksek.

Bir diğer sebep ise denizaltı canlıları.

Okyanusun dibi, çeşitli balık ve organizmalarla dolu. Bunların etkisiyle, enkazın içinde kalan cesetlerin zamanla yok olduğu düşünülüyor.

Ancak bazı eski gemi enkazlarında kemiklerin bulunduğu göz önüne alınırsa Titanik'te neden bulunmadığı sorusu akıllara gelebilir.

Bunun da çok basit bir cevabı var: Derinlik.

Yapay zekâ ile oluşturuldu.

Derin deniz kâşifi Robert Ballard, yaptığı bir açıklamada, "Başa çıkmanız gereken sorun yaklaşık 914 metrenin altındaki derinliklerde, kalsiyum karbonat dengeleme derinliği olarak adlandırılan derinliğin altına geçmenizdir.

Derin denizdeki su kalsiyum karbonat açısından yeterince doymuş değil, ki bu çoğunlukla kemiklerin yapıldığı şey. Örneğin Titanik ve Bismarck gibi gemiler bu derinliğin altında olduğundan, çöpçüler etlerini yiyip kemikleri açığa çıkardığında kemikler çözülür."

Görüldüğü gibi okyanusun derinliği de bu kemiklerin ortadan kaybolmasına neden olan bir etmen. Yıllardır bulunamayan insan kalıntıları da şu andan itibaren her geçen gün varsa bile yok olmaya devam ediyor.

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