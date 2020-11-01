Münih merkezli otomotiv firması BMW'nin geçen yıl piyasaya sürülen M8 Competition modeli Akrapovic'in titanyum egzozuyla donatıldı. Gelin, Akrapovic imzalı egzozla donatılan bu aracın çıkardığı sesi hep birlikte dinleyelim.

Alman otomobil üreticisi BMW, şirketin efsanevi M amblemini taşıyan ilk 8 Serisi aracı BMW M8'i geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüştü. Standart paketinde AWD ve ZF'nin sekiz ileri otomotik şanzımanıyla birlikte gelen araç, 617 beygir gücünde çift turboşarjlı 4,4 litrelik V8 motor kullanıyor.

Bu canavar motora sahip olan aracın, ses konusunda yardıma ihtiyacı olmadığını düşünebilirsiniz. Aslında pek de haksız sayılmazsınız zira çıkardığı ses kulağa hoş gelmeyen sekiz veya daha fazla silindirli bir motor tasarlamak zor. Ancak yükseltmeler, otomobil sektöründe her zaman vardır ve kimileri için adeta bir tutkudur.

Titanyum egzozla donatılan BMW M8 Competition:

Titanyum egzoz, araçlarına daha vahşi bir ses kazandırmak isteyenlerin ilk tercihi olarak geliyor. Yukarıdaki videoda da Akrapovic'in titanyum egzoz kitini kullanan bir BMW M8 Competition modelini görüyoruz. Araç, standart egzozuyla bile oldukça ürkütücü ve gürültülü bir ses çıkarırken, bu sistemle birlikte tam bir canavara dönüştüğü söylenebilir.

Üstelik videodaki BMW M8 Competition'da yapılan tek değişiklik bu değil; araçta aynı zamanda satış sonrası turboşarj, E-Venturi'den performans hava giriş sistemi ve ECU remap bulunuyor. Tüm bu yükseltmelerin sonucu ise 820 beygir güç ve 940 Nm tork olarak karşımıza çıkıyor. Ancak diğer eklemelerin hiçbiri, ses üzerinde titanyum egzoz kadar büyük bir etkiye sahip değil.

Dayanıklı olduğu kadar hafif de olan titanyumun bir dezavantajı varsa bu da hiç şüphesiz fiyat zira tam bir BMW M8 Coupe egzoz kiti 8.500 dolardan satışa sunuluyor. Bu fiyat kimilerine oldukça uçuk gelse de bu sesi duymak için çok daha fazlasını ödeyen modifiye tutkunları var.