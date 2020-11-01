Kia Picanto, Latin NCAP Çarpışma Testlerinde 0 Yıldız Aldı

Kia Picanto çarpışma testlerinde oldukça kötü performans gösterdi. Yine de hemen hiç kimse bu duruma şaşırmadı.

NCAP (New Car Assessment Program) 1979 yılından bu yana otomobil sektöründe yer alıyor. İlk olarak ABD Ulusal Otoban Trafik Güvenlik İdaresi tarafından oluşturulan organizasyon o zamandan bu yana dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermeye başladı.

Organizasyonun Latin kolu, Latin Amerika ülkelerinde satışa sürülen otomobiller için güvenlik testleri yapıyor. Bu testlerde otomobiller çok sık 5 yıldız alamıyor olsa da 0 yıldız almak daha da nadir görülen bir olay.

Kia Picanto’ya sıfır yıldız

Latin NCAP’in en son testi ise yakın zamanda makyajlanan Kia Picanto oldu. Test sonuçları ise hiç de iç açıcı olmadı. Bazı Güney Amerika ülkelerinde Kia Morning adıyla da satılan otomobil testlerde sıfır yıldız aldı.

Teste sokulan otomobilde güvenlik anlamında çok da ciddi bir önlem yer almıyordu. Bir sürücü hava yastığı, emniyet kemeri hatırlatıcı ve kemer gerilme koruması dışında araçta ciddi bir güvenlik önlemi yer almıyor. Ayrıca test aracında ABS, ESC, hava yastıkları da opsiyonel olarak görülüyordu.

Genel olarak yapılan testlerde Picanto, yetişkin koruması anlamında sınıfta kaldı. Aracın özellikle de göğüs kısmını neredeyse hiç koruyamadığı ortaya çıktı. Aracın çocuk koruması ya da savrulma koruması gibi alanlardaki performansı da daha iyi olmadı.

Sıfır çeken ilk otomobil değil





Latin NCAP’te ilk sıfır çeken otomobil Kia Picanto değil ve muhtemelen son da olmayacak. Yakın zamanda da Chery Tiggo 3 (çift hava yastığı), Hyundai Accent (hava yastıksız) ve Mitsubishi L200 (hava yastıksız) bu testte sıfır yıldız almıştı. Her üç otomobil de Eylül 2018 ile Kasım 2019 arasında test edilmişti.

Kia Picanto zaten çok sağlam olduğu iddiasıyla satılan bir otomobil değildi. Yine de aracın sıfır yıldız alması beklenen bir şey değildi. Araç özellikle önden ya da arkadan çarpma testlerinde çok başarısız oldu. Test görüntülerini aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz.