Tofaş, Dünyadaki Fiat Chrysler Fabrikaları Arasında Zirvede

Bursa’daki TOFAŞ fabrikası, WCM (World Class Manufacturing - Dünya Klasında Üretim) programında 4 puanlık artış göstererek puanını 81'e çıkardı ve Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) dünya genelindeki otomobil fabrikaları içerisinde liderliğe yükseldi.

Otomotiv üretiminde rekabet gücünü dünya standartlarına taşımak için kullanılan bir sistematik iyileştirme aracı olan WCM (World Class Manufacturing - Dünya Klasında Üretim), iş yeri organizasyonu, kalite, bakım, lojistik ve iş güvenliği alanlarında fabrikaların performansını ölçüyor.

Faaliyetlerini Bursa’da sürdüren TOFAŞ fabrikası, Fiat Chrysler Automobiles’a (FCA) bağlı 400 fabrikanın yer aldığı WCM programında müthiş bir başarıya imza attı. 2007 yılında bronz, 2009 yılında gümüş, 2013 yılında da altın seviyeye ulaşan fabrika, puanını 81 çıkararak FCA bünyesindeki en iyi üretim tesisi olmayı başardı.

2006 yılında Fiat ile birlikte WCM (World Class Manufacturing) faaliyetlerine başlayan TOFAŞ, kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Otomotiv üretimindeki dijital dönüşümü yakından takip eden TOFAŞ, iş güvenliği, israf, kayıp analizi, otonom aktiviteler ve profesyonel bakım konularında dünya devleriyle yarışıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, yoğun rekabet koşullarında teknolojiyi odağına alan ve kaliteden ödün vermeyen firmaların rakiplerinden ayrıldığına dikkat çekti.

“Rekabetçi ürünlerimizi, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde tüketiciyle buluşturuyoruz. Dünya çapında kabul görmüş olan World Class Manufacturing sistemine dâhil olmak çok önem verdiğimiz bir konu” diyen Eroldu, verimlilik ve çevre duyarlılığı alanında teknolojiyi iyi kullanarak önemli iyileştirmelerde bulunduklarını ifade etti. Dünyadaki hızlı değişim ve rekabet ortamında, uzun soluklu planlamalarla kendilerini sürekli yenilemeye ve geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen TOFAŞ CEO'su Eroldu, bunu yaparken iş ve işçi güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarına vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen son denetimlerde 77 olan puanlarını 4 puan birden artırarak 81’e çıkardıklarına dikkat çeken başarılı iş insanı, “Bu gelişme, WCM'nin denetlediği otomobil fabrikaları içerisinde çıtayı en yükseğe çıkarmak anlamına geliyor. Elde ettiğimiz bu başarı çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla işbirliği içerisinde çalışmamızın doğal bir sonucudur” değerlendirmesini yaptı.