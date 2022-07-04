Haziran ayında TOFAŞ fabrikasında Doblo üretimine son vereceğini açıklayan Stellantis, fabrikadaki açığı dolduracak modelleri seçmeye başladı. Koç Holding ve Stellantis arasındaki görüşmelerden önemli detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haziran ayında Stellantis, Fiat Doblo’nun üretimini Bursa’dan İspanya’daki fabrikasına taşımaya karar verdi. Bu karar sonrasında Bursa’daki fabrikada Doblo’nun yerine ne üretileceği de merakla beklenmeye başladı. İşte bugün, o soruya bir cevap geldi.

Stellantis ve Koç Holding arasında geçtiğimiz hafta yapılan görüşmelerin ardından fabrikada üretilecek araçlar belirlendi. Elde edilen bilgilere göre Bursa’daki fabrika, 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde binek ve ticari olmak üzere üç yeni modelin üretim yeri olacak. Ayrıca modellerin elektrikli ve hibrit versiyonları da olacağı belirtildi.

Hangi modeller olacağı henüz net değil

Otomotiv sektörüne mühendislik hizmeti veren bir şirketin Türkiye’deki yetkilisi tarafından Dünya’ya yapılan açıklamada söz konusu modellerin hangi modeller olduğunun henüz belli olmadığı paylaşıldı. Dünya’nın görüş aldığı sektörden bir başka temsilci ise üç yeni model üzerinde yapılan anlaşmanın otomotiv yöneticilerinin bulunduğu WhatsApp gruplarında dolaşmaya başladığını söyledi.

Bunun yanı sıra Doblo yerine üç farklı model üretimini üstlenecek olan TOFAŞ’ın yeni dönem için hazırlık yapmaya başladığı da aktarıldı. Şirketin insan kaynağına yönelik bir çalışma içinde olduğu ifade edilirken, mühendis pozisyonu başta olmak üzere çeşitli birimlerde ilave istihdam oluşturma konusunda yoğun mesai yürütüldüğü öğrenildi.