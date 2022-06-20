Mercedes-Benz yöneticilerinden Tufan Akdeniz, Alman otomotiv devinin Türkiye'de hafif ticari araç üretimi yapabileceğini söyledi. Ancak şu an için Türkiye iç pazarı, buna müsait değil. İşte önemli açıklamanın detayları...

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 20 yıldır Türkiye'de üretilen Fiat Doblo'nun bundan sonraki süreçte İspanya'da üretileceğinden bahsetmiştik. Şimdiyse buna paralel bir gelişme yaşandı. Habertürk'e konuşan Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz'in Türkiye'de hafif ticari araç üretimi yapabileceğini söyledi. Ancak ülkemiz, şu an için buna pek de uygun değil.

Hem Mercedes-Benz hem de Fiat Doblo'nun üretiminin çekilmesiyle ilgili konuşan Tufan Akdeniz, Fiat Doblo'nun Türkiye'den gidişini "üzücü" olarak nitelendirdi. "Doblo'nun üretiminin yurtdışına çıkması Türkiye için bir kayıptır. O model etrafında tedarikçileri ile birlikte bir ekosistem gelişmişti, çok büyük bir yatırımdı." diyen Tufan Akdeniz'e göre bu durum, Mercedes-Benz için bir avantaj yaratmayacak. Çünkü Mercedes de hafif ticari araçlarını ithal olarak ülkemize getiriyor.

Türkiye'de hafif ticari araç üretimini düşünüyoruz ama...

Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz'in Türkiye'de hafif ticari araç üretimini düşündüğünü ancak iç pazar koşullarının buna uygun olmadığını söylüyor. Akdeniz'e göre Mercedes-Benz'in Türkiye'de hafif ticari üretimi yapabilmesi için ürettiği araçların yarısını satması gerekiyor ve şu an için bu pek de mümkün görünmüyor. Ancak Mercedes-Benz yöneticisi, Türkiye'de üretim için açık kapı bıraktı. Eğer bir gün koşullar değişirse, şirket Türkiye'deki üretimine resmen başlayacak.

Tufan Akdeniz'in Türkiye'deki üretim olasılığı ile ilgili açıklamaları şöyle: "Türkiye'de hafif ticari araç üretimini Almanya'daki şirket merkezinde sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. Üretim için ekonomik ölçeği yakalamamız lazım. Bunun için de, üreteceğimiz araçların yarısını iç pazarda satabilmeye ikna olmamız gerekli. Fakat, fizibilite henüz sürdürülebilir bir biçimde yurt içi satış konusunda umut vaat etmiyor, vaat ettiği gün üretim yapılabilir. Türkiye'de hafif ticari araç üretimi konusunda arzu ve plan her zaman var..."