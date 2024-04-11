Togg, Almanya'da Gündem Oldu: "Yıl Bitmeden Satışa Çıkacak"

Togg T10X'in bu yılın üçüncü çeyreğinde Almanya'da yollara çıkacak olması, Alman basının da yeniden gündem oldu.

"Türkiye'nin otomobili" sloganıyla yola çıkan Togg'un bu yılın üçüncü çeyreğinde Almanya'da satışa sunulacağı daha önce duyurulmuştu. Çok sayıda gurbetçi vatandaşımızın yaşadığı Almanya'da yüksek satış hedefleyen Togg'un bu girişimi yakın zamanda Alman basınının da gündemine girdi.

Alman haber ajansı DPA, Togg'a özel bir haber yaptı. "1970'lerin Anadol markasından bu yana ilk Türk otomobil üreticisi" olarak nitelendirilen Togg'un, uluslararası arenaya adım atmaya hazırlandığı ve Batı Avrupa pazarında ilk olarak Almanya'da satışa sunulacağı belirtildi. Haberde, Togg'un diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadığı da ifade edildi.

Togg'un Almanya fiyatı henüz belli değil

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, daha önce yaptığı açıklamalarda aracın Almanya'da bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa çıkacağını söylemişti ancak herhangi bir fiyat bilgisi vermemişti. Daha sonra da LinkedIn gibi platformlarda firmanın Almanya için iş ilanları açması dikkat çekmişti. Şu anda ülkemizde başlangıç fiyatı 1,4 milyon TL bandında olan Togg T10X'in Almanya'da 40 bin euronun üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de T10X bir ekosistemin parçası olan bir akıllı ürün olarak dikkat çekiyor. Gürcan Karakaş ileride Togg başka ülkelerde satışa çıktıkça aracın sanal dünya özelliklerinin de uluslararası pazarlara göre uyarlanacağını ifade ediyor.