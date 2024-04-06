Togg'dan, Satışları Uçuracak T10X Kampanyası: İşte Detaylar

Togg, nisan ayı boyunca geçerli olacak kredi kampanyasını duyurdu. Bu kampanya kapsamında T10X, 12 ay yüzde 0 faiz oranıyla satın alınabilecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), nisan ayına özel bomba bir kampanya oluşturdu. Vatandaşlar, bu kampanya kapsamında Togg T10X'e hiç fena sayılmayan bir ödeme planıyla sahip olma imkânı yakalayacaklar.

Togg tarafından yapılan açıklamada, T10X için 800 bin TL kredi, yüzde 0 faizle verilecek. "Gırtlak dolu" Togg T10X için başlatılan bu kampanya kapsamında vade süresi ise 12 ay olacak. Merak edenler için, gırtlak dolu Togg T10X'in fiyatının 1.823.000 TL olduğunu belirtelim.

Çekiliş ve bekleme süresi de olmayacak

Togg, geçtiğimiz yıl çekiliş usulü ile araç satışı gerçekleştirdi. Ancak bu yıl böyle bir durum söz konusu değil. Şirket, araçları doğrudan satıyor ve tüketiciler, aylar boyunca beklemek zorunda kalmamış oluyorlar. Bugün 1 milyon TL'si olan bir vatandaş, kampanyadan da faydalanarak T10X sahibi olabilecek.

Bugüne dek kaç adet Togg T10X satıldı?

Açık konuşmak gerekirse otomobil markaları, sık sık benzer kampanyalarla karşımıza çıkıyorlar. Ancak yüzde 0 faizle verilen tutar, genelde 200 bin TL ila 300 bin TL aralığında oluyor. Togg ise bu çıtayı ciddi anlamda artırmış oldu. Bakalım bu kampanya, Togg satışlarını nasıl etkileyecek...