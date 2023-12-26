Togg, Almanya'da iş ilanları açmaya başladı. Bu da şirketin yakında yurt dışı satışlarına başlayabileceğini gösterdi.

Togg, T10X modelinin ülkemizdeki satışlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Şirket, geçtiğimiz ay toplam teslimat sayısının 13 bin 500'ü aştığını açıklamıştı. Aralık ve 2023’ün bitimiyle toplam teslimatın kaça ulaşacağı merak edilirken şirketten farklı bir konuda hamle geldi.

Togg, LinkedIn üzerinden Almanya’da iş ilanları açmaya başladı. Bu da yurt dışı satışları için kolların sıvandığını gösterdi.

Almanya’da 4 iş ilanı açıldı

Togg’un LinkedIn sayfası kontrol edildiğinde Almanya’nın Stuttgart şehrinde 4 adet iş ilanı açıldığı görüldü. Üçü 1 hafta, biri ise dört gün önce açılan iş ilanlarında, satış ve satış sonrası operasyonlar, sipariş ve dağıtım gibi alanlardan uzmanların arandığı görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yurt dışı satışları için 2025'i işaret etmişti

Bu iş ilanları, Togg’un yakın zamanda Almanya’da otomobil satışlarına başlayabileceğini gösterdi. Yurt dışı satışı hakkında henüz şirketten yeni bir açıklama yok. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yakın zamanda 2025 yılında Togg markalı otomobillerin Avrupa’da yollarda olacağını belirtmişti.

Şimdiden iş ilanı açılmaya başlaması, şirketin buradaki hamlelerine erkenden başlayıp 2024 yılında ön sipariş alabileceği anlamına geliyor olabilir. Tabii ki şu an için kesin konuşmak mümkün değil. Togg’un ne zaman yurt dışında satışa başlayacağını bekleyip göreceğiz.