Togg Sedanın Ne Zaman Piyasaya Sürüleceği Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kacır, yıl sonuna kadar 20 bin adet T10X teslim edileceğini açıkladı. Sedan modelin ne zaman piyasaya sürüleceği de açıklandı.

Bir televizyon kanalında yayımlanan programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kacır'ın yaptığı açıklamalarda en çok dikkat çeken husus, Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) ile ilgili demeçlerdi.

Togg'un resmî sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda, şu ana kadar 15 bin adet T10X teslimatı gerçekleştirildiği açıklandı. Bakan Kacır, bu rakamın yıl sonunda 20 bin olacağının altını çizdi. Böylelikle Togg, ilk dönemlerde sancılı olan teslimat sürecinde verdiği sözleri tutmuş olacak.

Sedan model, 2025'te geliyor!

Bakan Mehmet Fatih Kacır, ilk kez CES 2022 etkinliklerinde tanışma imkânı yakaladığımız sedan model ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır'ın açıklamasına göre merakla beklenen otomobil, 2025 yılı itibarıyla seri üretime geçecek. Bir dipnot olarak; Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın da geçmişte 2025 yılını işaret ettiğini belirtelim.

Togg T10X'e neden zam geliyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Togg'a neden zam geldiği konusuna da açıklık getirdi. Kacır, tahmin edebileceğiniz üzere yüksek enflasyon ve artan maliyetleri işaret etti. Togg'un özel şirket olduğunu, devletin müdahale yetkisinin olmadığını aktaran Bakan Kacır, firmanın kendileri için emsal kabul ettiği modeller olduğunu, fiyattaki rekabetçiliğin de bu modeller üzerinden sağlandığını aktardı.

Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı canlı yayını aşağıdan izleyebilirsiniz: