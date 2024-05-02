Togg sahibi olmak isteyen fakat ödeme zorlukları yaşayan kişiler için nefes aldıracak kampanyanın süresi uzatıldı.

Yerli otomobil üreticimiz Togg, T10X modeliyle sahalara iddialı bir giriş yapmış, pek çok otomobil hayranının da gönlüne taht kurmayı başarmıştı. Fakat otomobil sektöründe oldukça sallantılı ilerleyen fiyatlar gördüğümüz için çok sayıda kişi, T10X modelini alma konusunda problem yaşadı.

Bunun için de dönem dönem kampanyalar yapan şirket, geçtiğimiz ay oldukça kârlı bir kampanyayı duyurmuştu. Yüzde 0 faiz - 12 ay vade veya düşük faiz - 30 ay vade kredi seçenekleri sunan Togg, söz konusu kampanyasının süresini mayıs ayında da uzattı. Ayrıca kampanyanın tüm versiyonlarda geçerli olduğunu belirtelim.

Sınırlı sayıda T10X için geçerli.

800.000 TL kredi ile T10X finansman desteğinin devam ettiğini X hesabından duyuran şirket, kura dönemi bittiğinden kura durumunun söz konusu olmadığını ve hızlı teslimat ayrıcalığı olduğunu da paylaşımda belirtmiş. Tüm versiyonlarda geçerli olan bu uzatılmış kampanya, anlaşmalı bankalarda söz konusu kredi miktarı için 12 ay yüzde 0 faiz veya 30 ay yüzde 1,99 faiz fırsatı sunuyor.

Eğer bu kampanyadan yararlanmak isterseniz Trumore uygulamasından istediğiniz modeli sipariş vermeniz ve kampanyayı o noktada kontrol etmeniz gerekiyor. Zaten dilediğiniz gibi oluşturduğunuz aracın ardından ne zaman teslim edileceğini de görebiliyorsunuz. Otomobil fiyatlarının dengesizliği sebebiyle ödeme zorluğu yaşayanlar ve Togg sahibi olmak isteyenler, bu kampanya sayesinde bir nebze rahatlayabilir. Sizin düşünceleriniz neler?